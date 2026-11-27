Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως skunk, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, οδήγησε στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών

Η αποκάλυψη της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης επιχείρησης που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, όπου βρέθηκε η κάνναβη. Η δράση των αρχών έλαβε χώρα το απόγευμα της 26ης Νοεμβρίου, με στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 26χρονο αλλοδαπό μέσα στον ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο. Ο χώρος αυτός, ένα container, είχε μισθωθεί από τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναζητείται από τις αρχές. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου.

Ο ρόλος των εμπλεκομένων στη διακίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες, ο 26χρονος συλληφθείς και ο 27χρονος που αναζητείται, φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας. Η δράση τους επικεντρωνόταν στην προμήθεια εμπόρων ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ο 26χρονος φέρεται να κατείχε τα ναρκωτικά όχι μόνο για δικό του λογαριασμό, αλλά και για λογαριασμό του 27χρονου συνεργού του.

Η δραστηριότητα των δύο ανδρών υποδηλώνει ένα οργανωμένο δίκτυο διακίνησης, το οποίο προμηθευόταν και διένειμε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκάνει πλήρως το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να εντοπίσει τυχόν περαιτέρω εμπλεκόμενους στην αλυσίδα διακίνησης.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες και ο εξοπλισμός

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 53 αεροστεγών συσκευασιών. Οι συσκευασίες αυτές περιείχαν κάνναβη, με το συνολικό μικτό βάρος να ανέρχεται στα 63 κιλά και 280 γραμμάρια. Η ποσότητα αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας των εμπλεκομένων.

Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τη διακίνηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ένα κλειδί λουκέτου, καθώς και μία κάρτα εισόδου του αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν εξοπλισμό συσκευασίας, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία των ναρκωτικών, αλλά και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα, τα οποία, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των παράνομων ουσιών.

Το παρελθόν του συλληφθέντος και η συνέχεια

Ο 26χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για την υπόθεση αυτή δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, έχει ιστορικό παραβάσεων της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, γεγονός που προσθέτει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου και θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να συλληφθεί και ο 27χρονος Έλληνας συνεργός και να ολοκληρωθεί η δικογραφία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki