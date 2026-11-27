Δικογραφία σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία μετά την ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ένα 7χρονο παιδί εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό. Ο 53χρονος που το βιντεοσκοπούσε, του έδινε οδηγίες και το προέτρεπε να οδηγήσει ακόμα και στην εθνική οδό. Η υπόθεση αφορά την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το περιστατικό με το φορτηγό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εντόπισαν οι αστυνομικοί, ένα παιδί μόλις 7 ετών βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού. Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο από έναν 53χρονο, ο οποίος καθόταν δίπλα του στη θέση του συνοδηγού. Το βίντεο στη συνέχεια αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το 7χρονο παιδί οδηγούσε το βαρύ όχημα σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο που ανήκει σε εταιρεία, όπου φυλάσσονται εμπορευματοκιβώτια. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το παιδί στρίβει το όχημα, εκτελεί ελιγμούς και φρενάρει, δείχνοντας να χειρίζεται το φορτηγό σαν να πραγματοποιεί κανονική οδήγηση. Στον ίδιο χώρο, σε κοντινή απόσταση, κινούνταν και άλλα φορτηγά, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν εργασίες με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Οι διάλογοι και οι προτροπές

Οι διάλογοι που ακούγονται στο βίντεο, το οποίο εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ., προκαλούν έντονη εντύπωση και προβληματισμό. Σε μία στιγμή, ο 53χρονος άνδρας ακούγεται να λέει «Νίτρο του έχω βάλει», ενώ στη συνέχεια εύχεται στο παιδί «χρόνια πολλά για σήμερα, να τα εκατοστίσεις». Οι φράσεις αυτές καταδεικνύουν την αμέλεια και την αδιαφορία για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθετο το ανήλικο.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η στιγμή κατά την οποία ο 53χρονος προτρέπει το παιδί να οδηγήσει και σε δημόσιο δρόμο. Χαρακτηριστικά, του λέει: «Άντε και στην εθνική, όχι μόνο στην μάντρα». Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας παρέχει οδηγίες στον 7χρονο για το πώς να χειρίζεται το φορτηγό. Του ζητάει επίσης να δυναμώσει τα λαϊκά τραγούδια που ακούγονται από το ραδιόφωνο του οχήματος, ενώ σε κάποιο σημείο τον καθοδηγεί ώστε να αφήσει να περάσει ένα άλλο φορτηγό που κινείται στον χώρο. Προς το τέλος του βίντεο, ο 53χρονος και το παιδί ποζάρουν μαζί στην κάμερα για μία φωτογραφία, πριν το παιδί εξηγήσει στον ενήλικα κάποιο χαρακτηριστικό του οχήματος.

Επικίνδυνη κατάσταση και ταυτοποίηση

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, η κατάσταση που καταγράφηκε στο βίντεο ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο κίνδυνος δεν αφορούσε μόνο τον 7χρονο από τον χειρισμό ενός τόσο μεγάλου και βαρέος οχήματος, αλλά μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και τους εργαζομένους ή οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο της εταιρείας. Η παρουσία άλλων φορτηγών, γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων αύξανε περαιτέρω τον κίνδυνο ενός ατυχήματος.

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ήταν αυτή που εντόπισε το επίμαχο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως ξεκίνησε λεπτομερή έρευνα για την υπόθεση, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του 53χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο.

Δικογραφία και κατηγορίες

Μετά την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 53χρονου άνδρα. Επιπλέον, κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη μητέρα του 7χρονου παιδιού. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ένα σοβαρό αδίκημα που αφορά την αμέλεια και την έκθεση ενός ανηλίκου σε συνθήκες που μπορούν να βλάψουν τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

Η υπόθεση, με όλα τα στοιχεία και τη δικογραφία που σχηματίστηκε, έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκεί θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω νομικές ενέργειες, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για το περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός μικρού παιδιού και άλλων ατόμων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta