Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11/26) στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού στην Αθήνα. Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται στην άγρια δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, η οποία συνέβη στον Νέο Κόσμο στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Η σύλληψη και η συνέχεια της υπόθεσης

Η σύλληψη του 43χρονου αλλοδαπού πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της Αθήνας. Την επιχείρηση ανέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Η επιτυχία αυτή προέκυψε έπειτα από στενή συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις αρμόδιες Αρχές της Τουρκίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση που σχετίζεται με την υπόθεση, αναμένεται πλέον να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Εκεί θα ακολουθηθούν όλες οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης της δολοφονίας.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας στον Νέο Κόσμο

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο πριν τις δύο, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, τρεις δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα σκούρο μπλε τζιπ, παρακολουθούσαν συστηματικά το θύμα τους, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν.

Οι δράστες είχαν πλήρη γνώση του γεγονότος ότι το μαύρο τζιπ του 44χρονου ήταν θωρακισμένο. Για αυτόν τον λόγο, περίμεναν υπομονετικά την ευκαιρία που θα τους επέτρεπε να τον αιφνιδιάσουν. Η ενέδρα στήθηκε τη στιγμή που ο Ζαμπούνης επέστρεφε από ένα βενζινάδικο, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του.

Η στιγμή της ενέδρας και της εκτέλεσης

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης πλησίασε το παρκαρισμένο τζιπ του, το οποίο βρισκόταν επί της οδού Φραντζή, στη γωνία με την Ηλία Ηλιού, στον Νέο Κόσμο. Τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα για να εισέλθει στο όχημα, το αυτοκίνητο των εκτελεστών έφτασε με ταχύτητα στο σημείο και σταμάτησε ακριβώς μπροστά από το τζιπ του 44χρονου.

Αμέσως, τρεις βαριά οπλισμένοι άνδρες, κρατώντας καλάσνικοφ, πλησίασαν τον Ζαμπούνη. Τον «γαζώσαν» με έναν καταιγισμό πυρών, καθώς εκτοξεύτηκαν τουλάχιστον 97 σφαίρες εναντίον του. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της επίθεσης ήταν ότι οι γεμιστήρες τους ήταν δεμένοι με μονωτική ταινία, μια τακτική που χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρόνου αλλαγής τους. Ο 44χρονος ξεψύχησε ακαριαία, παραμένοντας στη θέση του οδηγού.

Η διαφυγή των δραστών και η εξαφάνιση του οχήματος

Αμέσως μετά την άγρια εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη, οι δράστες επιβιβάστηκαν εκ νέου στο σκούρο μπλε τζιπ τους. Όπως καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από τον τόπο του εγκλήματος. Η διαδρομή τους οδήγησε στη λεωφόρο Αθηνών, φτάνοντας μέχρι την περιοχή του Χαϊδαρίου, και συγκεκριμένα στο Δαφνί.

Εκεί, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει και του έβαλαν φωτιά, στην προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το τζιπ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει εντοπιστεί ο αριθμός πλαισίου του συγκεκριμένου οχήματος, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες για την ταυτοποίησή του.

Με πληροφορίες από: Newsit