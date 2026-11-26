Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων εξιχνιάστηκαν μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών αρχών σε περιοχές της Πιερίας και της Πτολεμαΐδας. Οι δράστες, προσποιούμενοι διάφορους ρόλους, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά, χρυσές λίρες και κοσμήματα από τα θύματά τους. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο και προ διμήνου αντίστοχα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Η απάτη στην Πιερία με τον «λογιστή»

Συγκεκριμένα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εξιχνίασε τηλεφωνική απάτη που διαπράχθηκε στις 27 Αυγούστου σε περιοχή της Πιερίας, με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, προσποιούμενος τον λογιστή του.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος έπρεπε να ασφαλίσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι του. Τον ενημέρωσε, μάλιστα, ότι αν δεν προχωρούσε στην ενέργεια αυτή, θα του επιβάλλονταν ένα υπέρογκο πρόστιμο. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος ο δράστης και ένας συνεργός του κατάφεραν να αποσπάσουν από τον ηλικιωμένο συνολικά 33 χρυσές λίρες.

Η υπόθεση της Πτολεμαΐδας

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας εξιχνίασαν μία άλλη τηλεφωνική απάτη, η οποία είχε τελεστεί προ διμήνου στην Πτολεμαΐδα. Θύμα αυτής της απάτης ήταν μία 90χρονη γυναίκα, από την οποία οι δράστες απέσπασαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

Στην περίπτωση της Πτολεμαΐδας, δύο άτομα παρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά στην ηλικιωμένη γυναίκα, πείθοντάς την να τους παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Από την 90χρονη γυναίκα αποσπάστηκαν έξι χιλιάδες δολάρια, τέσσερις χιλιάδες ευρώ, διάφορα χρυσαφικά και μία κάρτα τραπέζης.

Οι έρευνες και οι ταυτοποιήσεις των δραστών

Σε ό,τι αφορά την απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου άνδρα στην Πιερία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του ενός από τους δράστες. Για τον ταυτοποιημένο δράστη έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συνεργού του, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην απόσπαση των χρυσών λιρών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές της Κατερίνης συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες, διερευνώντας επισταμένως την τυχόν συμμετοχή των συγκεκριμένων ατόμων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, οι οποίες ενδεχομένως έχουν τελεστεί στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, ακολουθώντας τη μεθοδική προσέγγιση που εφαρμόστηκε και στην εξιχνίαση της παρούσας υπόθεσης.

Αντίστοιχα, για την τηλεφωνική απάτη που έλαβε χώρα στην Πτολεμαΐδα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας έχουν ταυτοποιήσει τα στοιχεία των δύο βασικών ατόμων που παρουσίασαν τα ψευδή γεγονότα στην 90χρονη γυναίκα. Ωστόσο, οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση δύο επιπλέον συνεργών τους, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην απόσπαση των δολαρίων, των ευρώ, των χρυσαφικών και της τραπεζικής κάρτας από το θύμα. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την πλήρη διαλεύκανση και των δύο υποθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki