Πολλοί επιθυμούν να αποκτήσουν καλοσχηματισμένους κοιλιακούς, αλλά συχνά διαπιστώνουν ότι, παρά τη σκληρή προσπάθεια στο γυμναστήριο, το επιθυμητό six-pack δεν εμφανίζεται. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν βρίσκεται αποκλειστικά στους πάγκους του γυμναστηρίου, αλλά κυρίως στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το πιάτο του.

Η παρανόηση του γυμναστηρίου

Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις στον χώρο του fitness είναι η πεποίθηση ότι η γράμμωση επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της εξάντλησης στις προπονήσεις. Είναι αλήθεια ότι μπορεί κάποιος να κάνει πολλή δουλειά στο γυμναστήριο και να έχει χτίσει κοιλιακούς μυς.

Ωστόσο, αυτοί οι μυς συχνά παραμένουν κρυμμένοι κάτω από ένα στρώμα λίπους. Αν λοιπόν, γυμνάζετε τους κοιλιακούς σας χωρίς να τους βλέπετε στον καθρέφτη, η λύση εντοπίζεται στη δημιουργία θερμιδικού ελλείμματος και στη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής σας.

Το μυστικό του θερμιδικού ελλείμματος

Ο μοναδικός φυσικός τρόπος για να μειωθεί το σωματικό λίπος είναι η δημιουργία ενός σταθερού θερμιδικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να καίτε περισσότερες θερμίδες από όσες λαμβάνετε μέσα στην ημέρα. Οι ειδικοί, μέσα από έρευνες, επισημαίνουν ότι το ιδανικό έλλειμμα για απώλεια λίπους είναι 300-500 θερμίδες κάτω από αυτές που καίτε.

Μεγαλύτερα ελλείμματα από αυτό το εύρος δεν οδηγούν μόνο σε απώλεια λίπους, αλλά και σε απώλεια μυϊκής μάζας, κάτι που δεν είναι επιθυμητό για τη γράμμωση. Αν ο στόχος είναι η γενικότερη απώλεια κιλών, ένα έλλειμμα 500-750 θερμίδων θεωρείται ιδανικό για να χάνετε μισό με ένα κιλό την εβδομάδα.

Η ποιότητα της διατροφής και πρακτικές λύσεις

Το να τρώει κανείς λιγότερο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χτίσει κοιλιακούς. Είναι εξίσου σημαντικό να καταναλώνει τις σωστές τροφές, δηλαδή να βελτιώσει την ποιότητα της διατροφής του. Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας μπορούν να κάνουν την προετοιμασία ενός σωστού διατροφικού πλάνου και το μαγείρεμα των γευμάτων να μοιάζουν με βουνό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείστε με ζυγαριές τροφίμων και τάπερ. Λύσεις όπως τα Fitness Meals μπορούν να προσφέρουν έτοιμα, γευστικά και απόλυτα ισορροπημένα γεύματα, τα οποία έρχονται στην πόρτα σας, προσαρμοσμένα ακριβώς στους διατροφικούς σας στόχους, λύνοντας κυριολεκτικά τα χέρια.

Ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης

Ενώ η διατροφή είναι αυτή που αποκαλύπτει τους κοιλιακούς που κρύβονται κάτω από το «σωσίβιο», η γυμναστική είναι απαραίτητη για να τους σμιλεύσει. Η διατροφή θα σας βοηθήσει να χάσετε το λίπος, αλλά οι καλοσχηματισμένοι κοιλιακοί χτίζονται με ενδυνάμωση. Για να επιτύχετε τον στόχο σας, είναι αναγκαίο να συνδυάσετε τη διατροφή με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής.

Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο αερόβια άσκηση όσο και ενδυνάμωση. Η συνταγή της επιτυχίας για την επίτευξη του τέλειου six-pack είναι ο αποτελεσματικός συνδυασμός της προσπάθειας στην κουζίνα με την προπόνηση στο γυμναστήριο.

Παρακολούθηση της προόδου με φωτογραφίες

Πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται γρήγορα επειδή κοιτούν μανιωδώς τη ζυγαριά. Ωστόσο, η ζυγαριά δεν λέει πάντα την πλήρη αλήθεια, ειδικά όταν κάποιος χάνει λίπος και ταυτόχρονα χτίζει μυϊκή μάζα. Σε αυτή την περίπτωση, η ένδειξη του βάρους μπορεί να μην αλλάζει δραματικά, παρόλο που το σώμα μεταμορφώνεται.

Το καλύτερο tip από τον coach Paul Revelia για να διατηρήσετε το κίνητρό σας είναι να βγάζετε φωτογραφίες τον εαυτό σας. Βγάζοντας μια φωτογραφία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορείτε να παρακολουθείτε οπτικά την πρόοδό σας και να βλέπετε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σας, κάτι που είναι πολύ πιο ενθαρρυντικό από έναν αριθμό στη ζυγαριά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta