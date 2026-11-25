Ο Ζήσης Καραχάλιος για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ: «Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με Μπερ Σεβά»

Ο Ζήσης Καραχάλιος, ο έμπειρος αμυντικός μέσος του ΟΦΗ, εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Καραχάλιος δήλωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του είναι απόλυτα έτοιμοι για τη νέα ευρωπαϊκή πρόκληση. Η επικείμενη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Η σημασία του αγώνα με την Άντερλεχτ

Ο Ζήσης Καραχάλιος υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του επερχόμενου αγώνα με την Άντερλεχτ. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «μετά από την βαθμολογική συγκομιδή, είναι σημαντικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ και κομβικό για την συνέχεια στο Europa League». Αυτή η τοποθέτηση αναδεικνύει το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή του πορεία.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος τόνισε την απόλυτη ετοιμότητα της ομάδας να αντιμετωπίσει την πρόκληση. «Είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να μπούμε στο γήπεδο και να κάνουμε ότι κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια και να συνεχίσουμε από εκεί που τελειώσαμε με την Μπερ Σεβά», είπε ο Καραχάλιος, δείχνοντας την πρόθεση του ΟΦΗ να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική εικόνα και αποτελεσματικότητα που επέδειξε σε προηγούμενες αναμετρήσεις.

Προσήλωση και συγκέντρωση σε κάθε λεπτό

Ο Ζήσης Καραχάλιος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία της ομάδας, η οποία, όπως έχει επισημάνει και ο προπονητής, κοιτάζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά από την αρχή της χρονιάς. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Ειδικά για τα παιχνίδια του Europa League, ο Καραχάλιος υπογράμμισε την ανάγκη για μέγιστη συγκέντρωση. «Σε αυτά τα ματς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό», δήλωσε, τονίζοντας ότι η προσοχή και η αφοσίωση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων.

Η ποιότητα του Europa League και οι στόχοι του ΟΦΗ

Ο αμυντικός μέσος του ΟΦΗ σχολίασε το γενικότερο επίπεδο του Europa League, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διοργάνωση όπου «όλες οι ομάδες να είναι καλές και ποιοτικές». Παρά την αναγνώριση της ποιότητας των αντιπάλων, ο ΟΦΗ διατηρεί την εστίασή του στη δική του απόδοση.

Όπως εξήγησε ο Καραχάλιος, «εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κοιτάζουμε την δική μας ομάδα και πως εμφανιστούμε στο γήπεδο». Ο πρωταρχικός στόχος για τους παίκτες του ΟΦΗ είναι να επικεντρωθούν στους εαυτούς τους και να βγάλουν στο γήπεδο «ότι πρέπει», δηλαδή να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και το αγωνιστικό τους πλάνο.

Απαιτητικά παιχνίδια και επιδίωξη ανταγωνιστικότητας

Ο Ζήσης Καραχάλιος επανέλαβε την άποψη ότι «όλα τα παιχνίδια είναι απαιτητικά σε Ελλάδα και Ευρώπη». Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την ένταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΦΗ τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του έχουν έναν σαφή στόχο: «εμείς αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ένα που έρχεται». Η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας σε κάθε αναμέτρηση αποτελεί βασική αρχή για τον ΟΦΗ, δείχνοντας την προσπάθεια για σταθερά υψηλή απόδοση και διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko