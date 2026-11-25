Ο Ρούμπεν Αμορίμ, προπονητής της Μίλαν, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικά διλήμματα στην επιθετική γραμμή της ομάδας του, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους «ροσονέρι» την 26η Νοεμβρίου, στις 19:45, στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο τραυματισμός του Φραντσέσκο Καμάρντα και οι μικροενοχλήσεις του Γκονζάλο Ράμος περιορίζουν τις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Φάληρο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα σπουδαίο και απαιτητικό παιχνίδι, καθώς φιλοξενεί τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:45. Πρόκειται για έναν αγώνα που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και για τις δύο ομάδες.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και αναζητά επιτακτικά την ανάκαμψη. Ο Πορτογάλος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα που έχουν προκύψει ενόψει της αναμέτρησης στο Φάληρο, ειδικά στην επιθετική γραμμή, γεγονός που καθιστά το έργο του ακόμα πιο δύσκολο.

Ο τραυματισμός του Καμάρντα

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο τραυματισμός του Φραντσέσκο Καμάρντα. Ο 18χρονος Ιταλός επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αστράγαλο λίγο πριν από την τελευταία προπόνηση των «ροσονέρι».

Λόγω αυτών των ενοχλήσεων, ο Καμάρντα αποκλείστηκε από την αποστολή της Μίλαν που ταξίδεψε στην Ελλάδα. Η απουσία του νεαρού επιθετικού περιορίζει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές του Πορτογάλου προπονητή για την επίθεση, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον σχηματισμό της ομάδας.

Οι μικροενοχλήσεις του Γκονζάλο Ράμος

Πέρα από τον Καμάρντα, ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει να διαχειριστεί και την κατάσταση του Γκονζάλο Ράμος. Ο Πορτογάλος επιθετικός αντιμετωπίζει μικροενοχλήσεις, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον προβληματισμό στον τεχνικό της Μίλαν.

Οι ενοχλήσεις αυτές δημιουργούν ένα επιθετικό δίλημμα στον Αμορίμ, καθώς ο Ράμος θεωρείται η πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Ο προπονητής πρέπει να αποφασίσει αν θα επιβαρύνει τον παίκτη σε μια τόσο απαιτητική αναμέτρηση, παρά τις μικροενοχλήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του αγώνα.

Οι επιλογές για την κορυφή της επίθεσης

Με την απουσία του Καμάρντα και τις ενοχλήσεις του Ράμος, ο Ρούμπεν Αμορίμ καλείται να λάβει μια αναγκαστική απόφαση σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της Μίλαν στο Φάληρο. Σύμφωνα με το ιταλικό «GOAL», ο Πορτογάλος τεχνικός έχει μπροστά του δύο βασικά σενάρια για την κάλυψη της θέσης του κεντρικού επιθετικού.

Η πρώτη επιλογή είναι ο Γκονζάλο Ράμος, ο οποίος μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη εμπειρία, ποιότητα στην τελική προσπάθεια και καλύτερη διαχείριση των χώρων. Ωστόσο, οι μικροενοχλήσεις που αντιμετωπίζει δημιουργούν προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο πρέπει να επιβαρυνθεί σε μια τόσο απαιτητική αναμέτρηση, κάτι που καθιστά την απόφαση δύσκολη.

Η δεύτερη επιλογή που εξετάζει ο Αμορίμ είναι η χρησιμοποίηση του Σισέ σε ρόλο κεντρικού επιθετικού. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πορτογάλος τεχνικός ενδέχεται να καταφύγει σε ένα διαφορετικό επιθετικό σχήμα, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τους τραυματισμούς και τις ενοχλήσεις των άλλων παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko