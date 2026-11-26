Ο Δεκέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με χειμωνιάτικο κρύο, ωστόσο το ερώτημα παραμένει αν οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε νέα του ανάλυση, παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του καιρού για τον μήνα που έρχεται. Παρόλα αυτά, ο ίδιος κρατά μικρό καλάθι όσον αφορά το ενδεχόμενο να δούμε φέτος ένα χιονισμένο τοπίο κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Το ποδαρικό του Δεκεμβρίου με ψυχρές αέριες μάζες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά, οι εβδομαδιαίοι προγνωστικοί χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) υποδεικνύουν αρχικά μια σαφή μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών. Αυτές οι μάζες αναμένεται να κινηθούν προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, φέρνοντας μαζί τους τσουχτερό κρύο.

Το κρύο αυτό αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του και στην Ελλάδα, κυρίως κατά τις αρχές του Δεκεμβρίου. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για την πρώτη γερή δόση χειμώνα, η οποία θα περιλαμβάνει τσουχτερό κρύο, πιθανές χιονοπτώσεις και ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ. Επιπλέον, αναμένονται βροχές στην περιοχή της Αττικής.

Η διαφοροποίηση της πρόγνωσης ενόψει των εορτών

Παρόλο που ο Δεκέμβριος ξεκινά με έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, η εικόνα του καιρού διαφοροποιείται όσο πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο. Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι ο κυματισμός του αεροχειμάρρου, γνωστού και ως jet stream, παρουσιάζει μια εξομάλυνση.

Αυτή η εξομάλυνση έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση της προγνωστικής ένδειξης για την επικράτηση έντονου κρύου στην Ελλάδα κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το ισχυρό ψυχρό σήμα που αρχικά φαινόταν για την περιοχή μας, υποχωρεί σταδιακά.

Το ενδεχόμενο «λευκών Χριστουγέννων»

Η εξασθένηση της ένδειξης για έντονο κρύο δεν σημαίνει αυτόματα ότι αποκλείονται οι χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια των γιορτών. Ωστόσο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρχει ακόμη μια σαφής ένδειξη που να επιβεβαιώνει την επικράτηση ενός ιδιαίτερα ψυχρού σκηνικού τα Χριστούγεννα.

Οι πιθανότητες για ένα χιονισμένο τοπίο παραμένουν, αλλά η πρόγνωση δεν είναι ακόμη ασφαλής. Ο καιρός μπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις, αλλά οι τρέχουσες ενδείξεις δεν συνηγορούν σε ένα γενικευμένο ψυχρό κύμα.

Η δήλωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφερόμενος στην πιθανότητα για «λευκά Χριστούγεννα», τονίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως «Τα “λευκά Χριστούγεννα” παραμένουν περισσότερο ευχή παρά ασφαλής πρόγνωση».

Συνεχίζοντας, ο ίδιος προσθέτει ότι «Το κρύο μπορεί να έρθει — το αν θα μείνει, όμως, είναι ακόμη ανοιχτό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις και την πιθανότητα αλλαγών στα καιρικά δεδομένα όσο πλησιάζουμε στην εορταστική περίοδο.

Τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων

Οι εκτιμήσεις του Θοδωρή Κολυδά βασίζονται στους εβδομαδιαίους προγνωστικούς χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF). Αυτοί οι χάρτες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τους μετεωρολόγους, παρέχοντας δεδομένα για τις καιρικές εξελίξεις.

Αρχικά, οι χάρτες αυτοί έδειχναν μια σαφή ψυχρή μεταφορά προς την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, κάτι που θα επηρέαζε και την Ελλάδα. Ωστόμως, όσο ο χρόνος κυλά και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, οι ίδιοι χάρτες δείχνουν την εξομάλυνση του κυματισμού του jet stream, οδηγώντας στην υποχώρηση του ισχυρού ψυχρού σήματος για την ελληνική επικράτεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis