Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του σέντερ Ζε’Ρικ Ονιέμα, ο οποίος προέρχεται από τη Σκαφάτι. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη φροντ λάιν της ιταλικής ομάδας, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα μετά από ένα ξεκίνημα στη φετινή σεζόν που δεν ήταν το επιθυμητό.

Η προσθήκη του Ονιέμα έρχεται σε μια περίοδο όπου η Αρμάνι Μιλάνο, υπό την καθοδήγηση του νέου της προπονητή, Λούκα Μπάνκι, καταβάλλει προσπάθειες για να ανακάμψει και να σώσει τη χρονιά, παρά την εντυπωσιακή ενίσχυση που είχε πραγματοποιήσει το περασμένο καλοκαίρι.

Η ενίσχυση της φροντ λάιν

Η διοίκηση της Αρμάνι Μιλάνο βγήκε στην αγορά με στόχο να ενισχύσει τη θέση «5», αναζητώντας έναν παίκτη που θα πλαισιώσει τον Μόουζες Ράιτ. Ο Ράιτ πραγματοποιεί μία ονειρική σεζόν, ωστόσο η ομάδα χρειαζόταν επιπλέον λύσεις στην πρώτη γραμμή της.

Ο Ζε’Ρικ Ονιέμα καλείται πλέον να προσφέρει αυτές τις έξτρα λύσεις και να εξασφαλίσει ποιοτικά λεπτά ξεκούρασης στους ψηλούς της ομάδας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η πορεία της Αρμάνι Μιλάνο φέτος

Παρά τις σημαντικές προσθήκες παικτών που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι, η Αρμάνι Μιλάνο δεν ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με τον τρόπο που θα περίμεναν οι φίλαθλοι και η διοίκηση. Η αρχική πορεία της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη, δημιουργώντας την ανάγκη για αλλαγές και ενισχύσεις.

Υπό τις οδηγίες του Λούκα Μπάνκι, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία, η ιταλική ομάδα βρίσκεται σε μία φάση ανασύνταξης. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αγωνιστική ανάκαμψη και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη φετινή χρονιά, με την απόκτηση του Ονιέμα να αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής.

Η προηγούμενη παρουσία του Ονιέμα στη Serie A

Πριν ενταχθεί στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Ζε’Ρικ Ονιέμα αγωνιζόταν με τα χρώματα της Σκαφάτι, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με την απόδοσή του στη Serie A. Η παρουσία του στην ιταλική λίγκα ήταν ιδιαίτερα παραγωγική και αναγνωρίσιμη.

Συγκεκριμένα, ο Ονιέμα είχε μέσο όρο 11.3 πόντους και 6.3 ριμπάουντ ανά αγώνα, επιδόσεις που τον καθιστούσαν έναν από τους ξεχωριστούς παίκτες στη θέση του. Αυτή η σταθερή και ποιοτική παρουσία του στη Σκαφάτι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την απόφασή της Αρμάνι Μιλάνο να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής

Η απόκτηση του Ζε’Ρικ Ονιέμα από την Αρμάνι Μιλάνο είναι πλέον και επίσημα γεγονός, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο παίκτης είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στο νέο του περιβάλλον.

Η Αρμάνι Μιλάνο καλωσόρισε τον νέο της παίκτη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Big Z in the building. Welcome to Olimpia, Ze’Rik Onyema». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσμονή της ομάδας για την συνεισφορά του Ονιέμα στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko