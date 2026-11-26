Η δολοφονία του αποκαλούμενου «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών, με βίντεο-ντοκουμέντα να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά το φονικό, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 48χρονου Έλληνα για συνέργεια. Παράλληλα, αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος.

Το χρονικό της δολοφονίας και τα βίντεο-ντοκουμέντα

Ο 52χρονος, γνωστός ως «Παπαγάλος», έπεσε νεκρός από «βροχή» πυρών τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, στη Γλυφάδα. Οι εκτελεστές του είχαν στήσει φονικό καρτέρι στον 52χρονο, ο οποίος έφευγε από το σπίπι του με τη μηχανή του για να μεταβεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Αρχικά, πυροβόλησαν το θύμα ενώ βρισκόταν πάνω στη μηχανή του, με σκοπό να ακινητοποιηθεί το δίκυκλο.

Στη συνέχεια, τον «γάζωσαν» με δέκα σφαίρες, ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένος στο έδαφος. Οι κινήσεις των εκτελεστών καταγράφηκαν καρέ καρέ από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό εργαλείο για την ανασύνθεση του δρομολογίου τους και την εξιχνίαση της υπόθεσης από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών.

Η διαδρομή των δραστών πριν και μετά το έγκλημα

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, φαίνεται η μηχανή των δύο δραστών να κινείται σε κεντρικό δρόμο των νοτίων προαστίων, πλησιάζοντας το σημείο της δολοφονίας. Τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ο 48χρονος που αναζητείται, ενώ πίσω του επιβίβαζε ο εκτελεστής. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών σε διάφορα σημεία, όπως στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου-Σουνίου, αλλά και στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Κερατέα με την Κακιά Θάλασσα.

Μετά την εκτέλεση, οι εκτελεστές απομακρύνθηκαν με τη μηχανή τους από το σημείο της δολοφονίας στις 00:47. Μόλις τριάντα λεπτά αργότερα, στις 01:17 τα ξημερώματα, έφτασαν στην Κερατέα, όπου και έκρυψαν τη μηχανή τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Η λεπτομερής ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στις αρχές να παρακολουθήσουν κάθε βήμα των δραστών.

Ο ρόλος του 48χρονου συλληφθέντα και οι αναζητούμενοι

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 48χρονος Έλληνας στο Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ο συλληφθείς φέρεται να παρέλαβε τους δύο δράστες με ένα αυτοκίνητο από την Κερατέα, μετά την απόκρυψη της μοτοσικλέτας τους. Στη συνέχεια, τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του στις εργατικές κατοικίες στον Καρέα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες του ζήτησαν να αποσυναρμολογήσει τη μηχανή και του παρέδωσαν και τα δύο κράνη τους.

Οι αρχές αναζητούν δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Ο ένας εξ αυτών, ο 48χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στην Αλβανία. Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για εγκληματική οργάνωση και ληστεία, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Καλαμάτας.

Η συμβολή των αρχών στην εξιχνίαση

Η εξιχνίαση της δολοφονίας υπήρξε αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των στελεχών του Ανθρωποκτονιών. Η ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ήταν καθοριστική, καθώς επέτρεψε τη χαρτογράφηση της διαδρομής των δραστών και την ανασύνθεση των κινήσεών τους πριν και μετά το φονικό. Πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό, σημαντική συμβολή στην υπόθεση είχαν και οι μαρτυρίες, καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό, οδήγησαν τις αρχές στα ίχνη των εμπλεκομένων, επιτρέποντας την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 48χρονου Έλληνα, καθώς και την αναζήτηση των δύο αλβανικής καταγωγής ανδρών που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας.

Με πληροφορίες από: Enikos