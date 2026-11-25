Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια το βράδυ της Τρίτης, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από τον σπάνιο πανηγυρισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η νίκη στην Roig Arena αποδόθηκε στον Κέντρικ Ναν, στον Χέις Ντέιβις, αλλά κυρίως στον προπονητή και το πλάνο του, το οποίο επέτρεψε στην ελληνική ομάδα να κρατήσει τα χαλινάρια του αγώνα για σχεδόν 40 λεπτά.

Ο Ζοτς, όπως είναι γνωστός, μίλησε για τύχη στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, μια τύχη που, όπως είπε, εμφανίστηκε για να χαϊδέψει την πλάτη αυτών που την προκάλεσαν. Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα οδυνηρό deja vu για τους Βαλενθιάνους, θυμίζοντας τους τα πλέι οφ του 2026.

Ο σπάνιος πανηγυρισμός του Ζοτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γνωστός για την αυτοσυγκράτησή του, επέδειξε έναν ξέφρενο πανηγυρισμό, με το πρόσωπό του να έχει αποκτήσει μια απόχρωση μελιτζανί από την ευτυχία. Αυτή η αντίδραση είναι σπάνια για τον Σέρβο προπονητή, όσο σπάνια είναι και η αυτοαναφορικότητά του.

Μετά τη νίκη στην έδρα της Βαλένθια, ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην τύχη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ευνοεί όσους την προκαλούν. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις δηλώσεις, έκανε το παιχνίδι του στην Ισπανία με το μυαλό και την κατάλληλη προετοιμασία για ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι.

Η στρατηγική του Παναθηναϊκού και η «εκδίκηση»

Η νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια οφείλεται κυρίως στον προπονητή του και στο πλάνο που είχε καταστρώσει. Το σχέδιο αυτό ήταν κομμένο και ραμμένο στις Post Up ικανότητες περισσότερων του ενός παικτών της ομάδας, καθώς και στην απόλυτη συγκέντρωσή τους να το τηρήσουν.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα για σχεδόν σαράντα λεπτά, απέναντι σε μια ομάδα που σιχαίνεται να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της πνευματικής προετοιμασίας και της τακτικής προσήλωσης.

Η φιλοσοφία του μπάσκετ και οι «boomers»

Στην εποχή όπου οι θεότρελες επιθετικές επιλογές ταυτοποιούνται ως κανονικότητα και το ένστικτο που αγγίζει τα όρια του ανεξέλεγκτου γίνεται φιλοσοφία, υπάρχουν οι «boomers» για να υπενθυμίζουν ότι ένας συνδυασμός του παλιού με το νέο μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος. Η εξέλιξη είναι απολύτως θεμιτή και δεν ενοχλεί, αλλά είναι σημαντικό να μην εξοστρακίζεται από αυτήν η έννοια της αντίληψης και της εγκεφαλικότητας.

Το κλασικό, το παλιό και το πνευματικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έχει πάντα τη δική του αξία στον αθλητισμό και στην ίδια τη ζωή. Αυτή η προσέγγιση φάνηκε να είναι το κλειδί για την επιτυχία του Παναθηναϊκού.

Το παιχνίδι των ρυθμών και η Βαλένθια

Η Βαλένθια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον ρυθμό των κατοχών της να ορίζεται στις 76 κατοχές ανά παιχνίδι, κάτι που της έχει αποφέρει κέρδη μέχρι τώρα. Για να επικρατήσει ο αντίπαλος, ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να νικήσει είναι το τέμπο.

Η συνταγή για να επιτευχθεί αυτό είναι βγαλμένη από μια άλλη εποχή, όταν το μπάσκετ παιζόταν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Τότε, τα miss match καθόριζαν την απόφαση και το Post Up παιχνίδι καλλιεργούσε παίκτες-ποιητές, με το footwork να μοιάζει με μπολσοϊκή χορογραφία. Πλέον, οι «Χακίμ» που έκαναν χαζούς τους αντίπαλους ψηλούς με την ακατάληπτη κίνηση των ποδιών τους, εκλείπουν, μαζί με το Post up παιχνίδι.

Ένα οδυνηρό deja vu για τους Βαλενθιάνους

Παρόλο που η καπάτσα Βαλένθια κατάφερε να φέρει και πάλι ένα παιχνίδι της στις 76 κατοχές, υπήρξαν διαστήματα στα οποία ο Παναθηναϊκός δεν υπέφερε. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα οδυνηρό deja vu για τους Βαλενθιάνους, καθώς τους θυμίζει τα πλέι οφ του 2026.

Η επιτυχία του Παναθηναϊκού, πέρα από τις ατομικές επιδόσεις των Κέντρικ Ναν και Χέις Ντέιβις, και την παρουσία της τύχης, αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή του προπονητικού πλάνου. Αυτό το πλάνο ήταν καθοριστικό για την επικράτηση της ελληνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko