Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, απένειμε χάρη στις γαλοπούλες «Freedom» και «Feathers» σε μια καθιερωμένη τελετή που έλαβε χώρα την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στον Λευκό Οίκο. Η πράξη αυτή αποτελεί μέρος του ετήσιου εθίμου ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, γλιτώνοντας τα δύο πτηνά από το γιορτινό τραπέζι. Οι γαλοπούλες, οι οποίες προέρχονται από τη Δυτική Βιρτζίνια, πρόκειται να μεταφερθούν για να περάσουν τα επόμενα χρόνια τους στο Πανεπιστήμιο Texas A&M.

Η τελετή χάριτος στον Λευκό Οίκο

Η επίσημη τελετή χάριτος πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πλαισιώνεται από τη Μελάνια Τραμπ και αρκετούς υπουργούς. Από τις δύο γαλοπούλες που έλαβαν χάρη, μόνο η «Freedom» έδωσε το παρών στην εκδήλωση. Η επιλογή του πτηνού που θα συμμετείχε στην τελετή έγινε από τους πολίτες, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε στους πολίτες «Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών». Στη συνέχεια, ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη της γαλοπούλας με τα λευκά φτερά και ανακοίνωσε την απονομή χάριτος, λέγοντας «Συγχαρητήρια» και χαϊδεύοντάς την. Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο μέλλον των πουλιών στο Texas A&M, δηλώνοντας ότι «θα επευφημούν καθώς οι Aggies θα κερδίζουν αγώνες — αγώνα μετά από αγώνα μετά από αγώνα».

Η ιστορία ενός καθιερωμένου εθίμου

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, η συγκεκριμένη τελετή χάριτος σε γαλοπούλες ήταν η 79η στην ιστορία. Ωστόσο, το έθιμο αυτό καθιερώθηκε ως ετήσιο μόλις το 1989, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. Η παράδοση αυτή έχει συνδυαστεί με την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, όπου η γαλοπούλα αποτελεί το κύριο έδεσμα.

Η απονομή χάριτος στα πτηνά προσφέρει μια ευχάριστη και ανάλαφρη στιγμή πριν από την πιο αμερικανική γιορτή, λειτουργώντας ως μια σύντομη «απόδραση» από την πολιτική επικαιρότητα. Παράλληλα, αυτή η συμβολική «χάρη» θεωρείται ότι «χρυσώνει κάπως το χάπι της υπερκατανάλωσης του ζώου τη συγκεκριμένη μέρα», όπως αναφέρεται.

Πολιτικές αναφορές και δηλώσεις

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε όσα θεωρεί επιτυχίες της κυβέρνησής του. Επανέλαβε τα βασικά μηνύματα της πρόσφατης προεκλογικής του περιοδείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση και ότι η χώρα δεν ήταν ποτέ πιο ασφαλής.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος έδειχνε ακόμη σοκαρισμένος από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. «Κερδίσαμε τη Δυτική Βιρτζίνια με 45 μονάδες διαφορά, τουλάχιστον εγώ το έκανα όταν ήμουν υποψήφιος», είπε ο Τραμπ. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Κέρδισα με μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω τι στο καλό συνέβη σε αυτές τις τελευτ», συμπλήρωσε.

Μελλοντικά σχέδια και έργα στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι του χρόνου η τελετή χάριτος των γαλοπουλών θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου. Οι εργασίες για την κατασκευή της αίθουσας αυτής δεν σταμάτησαν ούτε την ώρα που ο πρόεδρος εκφωνούσε την ομιλία του.

Με πληροφορίες από: Newsit