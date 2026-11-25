Ο Λούκα Κουάρτο, το παιδί που ο Ντιέγκο Μαραντόνα έσωσε πριν από 41 χρόνια παίζοντας σε ένα φιλικό παιχνίδι μέσα στις λάσπες, μιλά σήμερα, 42 ετών, για τον θρύλο του ποδοσφαίρου. Μία ημέρα σαν και σήμερα, στις 25 Νοεμβρίου του 2020, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή, και ο Κουάρτο τον χαρακτηρίζει ως τον «δεύτερο πατέρα» του, διηγούμενος πώς του έδωσε ζωή με την ανιδιοτελή του πράξη. Η ιστορία αυτή αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή πτυχή του Μαραντόνα, πέρα από τα γήπεδα.

Η θρυλική στιγμή στην Ατσέρα

Η διάσημη αυτή πράξη έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 1985, σε ένα φιλικό παιχνίδι στην Ατσέρα, μία περιοχή περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Νάπολης, με πληθυσμό 50.000 κατοίκων. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος τότε ήταν ο σούπερ σταρ και ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, βρέθηκε σε ένα πάρκινγκ επαρχιακού γηπέδου για να συμμετάσχει στον αγώνα.

Παρά το γεγονός ότι η Νάπολι του είχε δώσει εντολή να μην αγωνιστεί, ο Μαραντόνα παράκουσε τις οδηγίες, ακολουθώντας τα «πιστεύω» του Ντιέγκο, της πιο ανθρώπινης πλευράς του. Ο αγώνας διεξήχθη σε ένα γήπεδο γεμάτο λάσπες, με τον Αργεντινό να κυλιέται μέσα σε αυτές, όλα για ένα φιλικό παιχνίδι που είχε ως σκοπό να χαρίσει ζωή σε ένα μωρό που δεν γνώριζε.

Η ιστορία του Λούκα Κουάρτο

Το μωρό που έλαβε βοήθεια από τον Μαραντόνα ήταν ο Λούκα Κουάρτο, ο οποίος σήμερα είναι 42 ετών. Ο Κουάρτο γεννήθηκε με δυσπλασία στα χείλη, μια κατάσταση που απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, όμως η οικογένειά του δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα.

Ο πατέρας του Λούκα, ο Τζενάρο, αναζητούσε απεγνωσμένα τρόπο να προσφέρει στον γιο του την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην πρωτοβουλία που τελικά έφερε τον Μαραντόνα στο πλευρό τους, σε μια πράξη που έμελλε να μείνει στην ιστορία και να καθορίσει τη ζωή του μικρού Λούκα.

Η πρωτοβουλία του Πιέτρο Πουζόνε

Η ιδέα για τη διοργάνωση του φιλικού αγώνα, που θα συγκέντρωνε τα χρήματα για την επέμβαση του Λούκα, ανήκε σε έναν 21χρονο τότε συμπαίκτη του Μαραντόνα στη Νάπολι, τον Πιέτρο Πουζόνε. Ο Πουζόνε, καταγόμενος από την Ατσέρα, όπου γεννήθηκε και ο Λούκα Κουάρτο, βίωσε τις σπουδαιότερες ημέρες της καριέρας του ως μέλος των «παρτενοπέι» την εποχή του Ντιέγκο.

Παρόλο που δεν εξελίχθηκε σε σούπερ σταρ ή θρύλο της ομάδας, ο Πουζόνε άφησε ως παρακαταθήκη αυτήν την ανθρωπιστική πρωτοβουλία. Ο πατέρας του Λούκα, Τζενάρο, απευθύνθηκε στον συντοπίτη του Πουζόνε, ο οποίος έπαιζε στη Serie A. Ο Πιέτρο, χωρίς πολλή σκέψη, μίλησε στον συμπαίκτη του Ντιέγκο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα για βοήθεια.

Ο Ντιέγκο και η μπάλα που δεν λεκιάζεται

Η ζωή του Ντιέγκο Μαραντόνα, όπως περιγράφεται, χαρακτηριζόταν από την συνύπαρξη δύο προσωπικοτήτων στο ίδιο σώμα: του Μαραντόνα, του διάσημου ποδοσφαιριστή, και του Ντιέγκο, του ανθρώπου με τα βαθιά «πιστεύω». Όποτε αυτές οι δύο πλευρές συναντιόνταν, άφηναν πίσω τους κάτι «μεγάλο», όπως συνέβη και με την πράξη στην Ατσέρα.

Ο ίδιος ο Μαραντόνα είχε δηλώσει τον Νοέμβριο του 2001, σε ένα κατάμεστο Μπομπονέρα που τον αποχαιρετούσε, την περίφημη ατάκα: «Το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο και καθαρό άθλημα στον κόσμο. Δεν πρέπει να αμφιβάλει κανένας γι' αυτό. Αν κάποιος κάνει λάθος, το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Εγώ έκανα λάθη και πλήρωσα γι' αυτά, αλλά η μπάλα... Η μπάλα δεν λεκιάζεται». Αυτή η φράση περιγράφει καλύτερα από κάθε άλλη τη ζωή του, τονίζοντας ότι όσα «λέκιασαν» την εικόνα του εκτός γηπέδου, δεν μπορούν να «λεκιάσουν» όσα έκανε μέσα σε αυτό.

Η κίνηση αυτή στην Ατσέρα αποτελεί μία από τις στιγμές που αναδεικνύουν την ανθρώπινη πλευρά του Ντιέγκο, αποδεικνύοντας ότι το «αντίο» του στον κόσμο δεν ήταν απλώς ένα «αντίο» στο ποδόσφαιρο, αλλά ένα «αντίο» στον λαό του, με τους δικούς του όρους, όπως πιθανόν το φανταζόταν.

Με πληροφορίες από: Athletiko