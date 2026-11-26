Μια εκτεταμένη εγκληματική ομάδα, η οποία είχε στήσει μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η δράση του κυκλώματος αφορούσε την παροχή πλαστών παραστατικών σε ενστόλους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων διανυκτέρευσης από το ελληνικό δημόσιο.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες, οι οποίες ανέφεραν ότι αστυνομικοί που μετακινούνταν από υπηρεσίες της περιφέρειας σε υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προσκόμιζαν εικονικές αποδείξεις ξενοδοχείων για να λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις. Η ζημιά που προκλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος και οι εικονικές διαμονές

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν νοικιάσει περισσότερα από 173 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, χρησιμοποιώντας εταιρείες ως μέσο. Αυτά τα ακίνητα χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής, οι οποίες στη συνέχεια προσκομίζονταν από ενστόλους και δημοσίους υπαλλήλους.

Στον πυρήνα αυτής της «μηχανής» βρισκόταν ένα ζευγάρι, το οποίο είχε αναλάβει τον ρόλο του συνδέσμου, συντονίζοντας τις ενέργειες και τη λειτουργία του κυκλώματος. Η δράση τους επέτρεπε στους εμπλεκόμενους να λαμβάνουν αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνταν.

Η έκταση της απάτης και τα «ακίνητα-φαντάσματα»

Η έκταση της απάτης αποκαλύφθηκε με λεπτομέρειες που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Ενδεικτικά, ορισμένα από τα ακίνητα που παρουσιάζονταν ως τόποι διαμονής δεν διέθεταν καν βασικές παροχές, όπως ρεύμα ή νερό, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την πραγματική διαμονή.

Σε μία περίπτωση μάλιστα, σύμφωνα με τις αποδείξεις που είχαν εκδοθεί, φαινόταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα σε ένα ακίνητο μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει την προκλητική φύση των εικονικών διαμονών που παρουσίαζε το κύκλωμα.

Οι ποινικές διώξεις και οι κατηγορίες

Χθες, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 16 εκ των 20 συλληφθέντων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή στον ανακριτή.

Η ποινική δίωξη αφορά σοβαρά αδικήματα, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Επιπλέον, άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμπονται στο Στρατοδικείο για πλημμελήματα.

Οι συνέπειες για τους εμπλεκόμενους

Οι αρμόδιες αρχές διαμηνύουν ότι θα ακολουθηθεί το γράμμα του νόμου και η στρατιωτική δικαιοσύνη θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι θα επιστρέψουν τα χρήματα που αποκόμισαν παράνομα. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει είτε με παρακράτηση από τον μισθό τους είτε εφάπαξ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, τα στελέχη που εμπλέκονται θα τεθούν σε αργία μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας εντός των Σωμάτων Ασφαλείας και του δημοσίου τομέα γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki