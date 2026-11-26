Δύο ταινίες που προβάλλονται αυτή την εβδομάδα, ο «Μινώταυρος» και τα «Μεσημέρια της μοναξιάς», αποτελούν μια καλή αφορμή για να επισκεφθεί κανείς τους κινηματογράφους. Πρόκειται για δύο σκηνοθετικά κεντήματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το σινεμά διατηρεί ακέραιες τις εκφραστικές του δυνατότητες.

Η αξία της μεγάλης οθόνης

Το σινεμά μπορεί ακόμα να βρίσκει τρόπους να επεξεργάζεται την εικόνα με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναβλύζει νοήματα και απόλαυση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους παραμένουν εραστές της φυσικής σχέσης με την έβδομη τέχνη.

Η κινηματογραφική αίθουσα, με την εικόνα στη φυσική της διάσταση, παραμένει ο ιδανικός τόπος για την επαφή με αυτή την τέχνη και για την υποδοχή των σπουδαίων γεννημάτων της.

Ο «Μινώταυρος»: Ένα σύστημα που καταπίνει τη νέα γενιά

Ο «Μινώταυρος» είναι μία από τις δύο ταινίες που ξεχωρίζουν. Πρόκειται για ένα έργο του σπουδαίου Αντρέι Ζβιάνγκιτσεφ, σκηνοθέτη που έχει ήδη θαυμαστεί για τις εικόνες του στις ταινίες «Επιστροφή», «Λεβιάθαν» και «Χωρίς αγάπη».

Αυτά τα έργα τον έχουν κατατάξει στις κορυφαίες θέσεις των σύγχρονων δημιουργών. Η οργάνωση της εικόνας στα έργα του Ζβιάνγκιτσεφ αποκτά διαστάσεις τελειότητας, με φρέσκες ιδέες στους φωτισμούς, στα καδραρίσματα και στη χρήση της μουσικής.

Η πλοκή και η πολιτική διάσταση

Στην ταινία «Μινώταυρος», μια νεοαστική, εύπορη ρωσική οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ταυτόχρονα, κηρύσσεται μια μερική και διακριτική επιστράτευση για πόλεμο της χώρας στα σύνορα με τη Γεωργία.

Η φθορά της οικογένειας συνοδεύεται από τη γιγαντωμένη κρατική διαφθορά. Ο «Μινώταυρος», το μυθικό τέρας που ζητά τη θυσία νέων ανθρώπων στον λαβύρινθό του, εδώ συμβολίζει μια ολόκληρη χώρα, ένα ολόκληρο σύστημα που καταπίνει τη νέα γενιά, οδηγώντας την από τη διαφθορά στη φθορά.

Το οικογενειακό αδιέξοδο και η κρατική σήψη

Η ιστορία του «Μινώταυρου» αποκτά πολιτική διάσταση, αποτελώντας ένα ρέκβιεμ για μια νεότητα, προτού καν ανθίσει. Ενώ πίσω από τη σεναριακή ιδέα μπορεί να κρύβεται η «Άπιστη γυναίκα» του Κλοντ Σαμπρόλ, στο προσκήνιο αναπτύσσονται παράλληλες αφηγήσεις.

Στο πλαίσιο ενός οικογενειακού αδιέξοδου, οι δύο σύζυγοι καταβαραθρώνουν στο χάσμα τους τον έφηβο γιο τους. Παρεμβάλλεται η αφήγηση μιας μερικής επιστράτευσης, στην οποία ο επιχειρηματίας σύζυγος οφείλει να θυσιάσει δεκατέσσερις εργαζόμενούς του στο τέρας του πολέμου.

Τέλος, η προσπάθεια εξιχνίασης ενός ενδοοικογενειακού εγκλήματος σκοντάφτει πάνω στην κρατική διαφθορά. Αυτό απογοητεύει τους νέους αστυνομικούς που ανέλαβαν το ξετρύπωμα του ενόχου, καθιστώντας δύο ακόμα νέους βορρά ενός ανθρωποφάγου συστήματος.

Η σκηνοθετική μαεστρία του Ζβιάνγκιτσεφ

Ο Ζβιάνγκιτσεφ γνωρίζει τη λεπτοδουλειά που μετατρέπει τον ρεαλισμό σε συμβολισμό, απαιτώντας λεπτουργία και τέχνη διαχείρισης σε όλα τα κινηματογραφικά εκφραστικά μέσα.

Είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με τρεις παράλληλες ιστορίες: την οικογένεια, την επιχειρηματική και την κρατική σήψη. Αυτές οι ιστορίες επιχειρούν κάπως εκβιαστικά να συνδεθούν μεταξύ τους. Οι ραφές, κάποιες στιγμές, μοιάζουν με μπαλώματα, κάτι που όμως δεν μειώνει την αξία του έργου.

Τα «Μεσημέρια της μοναξιάς»

Η δεύτερη ταινία που προτείνεται για θέαση είναι τα «Μεσημέρια της μοναξιάς». Μαζί με τον «Μινώταυρο», αποτελούν μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους λάτρεις του κινηματογράφου να απολαύσουν έργα που διευρύνουν τις εκφραστικές δυνατότητες της έβδομης τέχνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki