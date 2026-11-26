Μια γυναίκα στην Πάτρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα μακάβριο εύρημα πριν από λίγο, όταν εντόπισε οστά μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Άμεση κινητοποίηση και αρχική εκτίμηση

Μετά τον εντοπισμό των οστών, ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Παράλληλα, κλήθηκε και ιατροδικαστής για την πρώτη αυτοψία. Από την αρχική εξέταση των ευρημάτων, προέκυψε ότι τα οστά φαίνεται να είναι ανθρώπινα.

Εργαστηριακές εξετάσεις για ταυτοποίηση

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση και σε ποιον ανήκουν τα οστά, αυτά θα αποσταλούν για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις και ανάλυση. Οι αναλύσεις αυτές αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία για το μακάβριο εύρημα.

Με πληροφορίες από: real.gr