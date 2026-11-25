Οργανωμένες ομάδες που στοχεύουν στην κλοπή χαλκού έχουν βάλει στο στόχαστρο ολοένα και περισσότερες πολυκατοικίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης των κτιρίων. Ένα πρόσφατο περιστατικό στον Κορυδαλλό ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν χάλκινους σωλήνες, οδηγώντας σε διαρροές νερού και πετρελαίου στον δρόμο. Τα στοιχεία της αστυνομίας καταγράφουν μια σημαντική αύξηση στις κλοπές μετάλλων, σχεδόν διπλασιάζοντας τον αριθμό των περιστατικών το πρώτο εννεάμηνο του 2026 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι οργανωμένες ομάδες και οι εκτεταμένες ζημιές

Πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο οργανωμένων ομάδων, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την αφαίρεση χάλκινων σωληνώσεων. Η δράση αυτή δεν περιορίζεται απλώς στην κλοπή του μετάλλου, αλλά προκαλεί συχνά εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης των κτιρίων.

Οι συνέπειες της αφαίρεσης των σωληνώσεων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστες για τους κατοίκους, καθώς επηρεάζονται άμεσα οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές θέρμανσης. Οι δράστες, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, επιλέγουν προσεκτικά τις πολυκατοικίες που θα χτυπήσουν, αφήνοντας πίσω τους προβλήματα που απαιτούν σημαντικό κόστος και χρόνο για την αποκατάστασή τους.

Το περιστατικό στον Κορυδαλλό και οι διαρροές

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών αυτών των κλοπών καταγράφηκε πρόσφατα στον Κορυδαλλό. Άγνωστοι δράστες, ενεργώντας μέσα στη νύχτα, αφαίρεσαν χάλκινους σωλήνες ύδρευσης και πετρελαίου από μία πολυκατοικία της περιοχής. Η ενέργεια αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση διαρροής.

Συγκεκριμένα, νερό και πετρέλαιο άρχισαν να καταλήγουν στον δρόμο, δημιουργώντας μια επικίνδυνη και χαοτική κατάσταση. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την απροκάλυπτη δράση των ομάδων αυτών και τις άμεσες επιπτώσεις που έχουν οι κλοπές χαλκού στην καθημερινότητα των πολιτών και την ασφάλεια των κτιρίων.

Η καταγραφή της δράσης των δραστών

Σχετικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφει τη δράση ενός μέλους της συμμορίας καθώς αφαιρεί χάλκινες σωληνώσεις από την πολυκατοικία στον Κορυδαλλό. Η καταγραφή αυτή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι δράστες, οι οποίοι φαίνεται να δρουν μεθοδικά.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δράστης δεν δίστασε να επιστρέψει στο ίδιο κτίριο την επόμενη ημέρα, με σκοπό να αποσπάσει και άλλα τμήματα του δικτύου. Σε ένα άλλο βίντεο, φαίνεται να αφαιρεί έναν σωλήνα από την είσοση ενός γκαράζ, ενώ απέναντί του βρίσκεται ένας συνεργός, ο οποίος επιτηρεί τον χώρο. Αφού ολοκληρώσει την αφαίρεση, απομακρύνεται με τον σωλήνα στα χέρια, βαδίζοντας με αργό ρυθμό.

Σημαντική αύξηση στις κλοπές μετάλλων και οι εξιχνιάσεις

Η αύξηση των περιστατικών κλοπών μετάλλων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους 2026, καταγράφηκαν συνολικά 1.025 κλοπές μετάλλων σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όπου είχαν καταγραφεί 581 τέτοια περιστατικά, γεγονός που αντιστοιχεί σχεδόν σε διπλασιασμό των κλοπών.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στις απόπειρες κλοπών, οι οποίες από 15 που ήταν το 2025, έχουν φτάσει ήδη τις 32 για το 2026. Παράλληλα με την αύξηση των περιστατικών, σημειώθηκε και μια σημαντική άνοδος στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν από τις αρχές. Συγκεκριμένα, οι εξιχνιάσεις υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 628 το 2026, έναντι 182 την προηγούμενη χρονιά. Το οικονομικό κίνητρο πίσω από αυτές τις κλοπές είναι η μεταπώληση των κλεμμένων σωλήνων χαλκού σε κλεπταποδόχους, εξασφαλίζοντας έτσι κέρδος για τις συμμορίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki