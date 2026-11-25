Σε απόρρητες τοποθεσίες και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας λειτουργούν τα λεγόμενα safe houses της Ελληνικής Αστυνομίας, προσφέροντας προστασία σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. Αυτά τα σπίτια αποτελούν προσωρινό καταφύγιο για τα θύματα βίας, είτε μόνα τους είτε μαζί με τα παιδιά τους, μετά την απομάκρυνσή τους από το κακοποιητικό περιβάλλον. Η λειτουργία τους αποκαλύφθηκε εν μέρει το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ενώ τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες στη χώρα συγκλονίζουν, καθώς 167 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια των συντρόφων τους μέσα σε οκτώ χρόνια.

Τα μυστικά καταφύγια της ΕΛ.ΑΣ.

Τα safe houses της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν έναν μηχανισμό προστασίας για γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Οι τοποθεσίες όπου λειτουργούν αυτά τα καταφύγια παραμένουν απόρρητες, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο για την διασφάλιση της ασφάλειας των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους. Η μυστικότητα αυτή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συγκεκριμένα σπίτια δεν διαθέτουν κουδούνι, ούτε εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να προδώσουν τη χρήση τους. Αυτή η προσεκτική σχεδίαση διασφαλίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι από οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από το περιβάλλον από το οποίο απομακρύνθηκαν.

Ο εξοπλισμός και η καθημερινότητα στα safe houses

Εσωτερικά, τα καταφύγια είναι πλήρως εξοπλισμένα για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων. Αστυνομικός που παρουσίασε τους χώρους σε τηλεοπτική κάμερα περιέγραψε αναλυτικά τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα, είτε πρόκειται για βραχυχρόνια είτε για μακροχρόνια φιλοξενία.

Στους χώρους αυτούς υπάρχουν όλα τα απαραίτητα και χρήσιμα πράγματα, όπως κούνια και παρκοκρέβατο για τα μικρά παιδιά, είδη πρώτης ανάγκης, ψυγείο, κρεβάτια και κουκέτες. Επιπλέον, διαθέτουν συστήματα θέρμανσης και ψύξης, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο με όλα τα απαραίτητα, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές περιβάλλον διαβίωσης για τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες γυναικών

Η ανάγκη για τέτοιες δομές προκύπτει από τις συγκλονιστικές εμπειρίες γυναικών που έχουν βιώσει ακραίες μορφές βίας. Η Αγγελική, μία από τις γυναίκες που βρήκαν καταφύγιο, μοιράστηκε μια τραυματική στιγμή από το παρελθόν της. Περιέγραψε ένα περιστατικό όπου ο σύντροφός της την είχε πιάσει από τον λαιμό και την έπνιγε, ενώ η τότε επτάχρονη κόρη της προσπαθούσε να τον χτυπήσει με ένα σκουπόξυλο για να την αφήσει.

Μια άλλη γυναίκα, μιλώντας στην κάμερα, αποκάλυψε τη μακρά διάρκεια της βίας που υπέστη η ίδια και το παιδί της μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. «Με χτύπαγε, χτύπαγε το παιδί. Από τα δεκαέξι χρόνια, σίγουρα τα δώδεκα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την χρόνια φύση της κακοποίησης που βίωνε η οικογένειά της.

Το δίκτυο προστασίας και τα στοιχεία της βίας

Τα ασφαλή αυτά καταλύματα εντάχθηκαν επίσημα στο δίκτυο προστασίας της Ελληνικής Αστυνομίας τον Απρίλιο του 2024. Από τότε, ο αριθμός τους έχει φτάσει τα 120 safe houses, τα οποία λειτουργούν σε όλη τη χώρα, με τις τοποθεσίες τους να παραμένουν αυστηρά απόρρητες για λόγους ασφαλείας των φιλοξενούμενων. Η επέκταση του δικτύου αποτελεί μια απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για προστασία των θυμάτων βίας.

Την ίδια ώρα, τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τη βία κατά των γυναικών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Μέσα σε διάστημα οκτώ ετών, συνολικά 167 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τα χέρια των συντρόφων τους. Αυτά τα δεδομένα αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και την κρισιμότητα της ύπαρξης και ενίσχυσης δομών όπως τα safe houses.

Με πληροφορίες από: Topontiki