Ένα αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δράστης ήταν ένας 22χρονος άνδρας από το Σουδάν, ο οποίος επιτέθηκε με σφυρί και μαχαίρι σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές, ενώ στη συνέχεια τραυμάτισε και έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η επίθεση με σφυρί και μαχαίρι

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:45 το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 22χρονος από το Σουδάν εξαπέλυσε την επίθεσή του. Οπλισμένος με ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, επιτέθηκε σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την επίθεση του νεαρού, ο ένας άνδρας, ηλικίας 28 ετών, τραυματίστηκε στο χέρι. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 26 ετών, δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου, όπως έγινε γνωστό από την Ελληνική Αστυνομία.

Η επέμβαση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης στον Άγιο Παντελεήμονα. Η άμεση ανταπόκριση των αρχών ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη, ο οποίος συνέχιζε να αποτελεί απειλή.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν, ο 22χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Στη διάρκεια αυτής της αντίστασης, ο νεαρός κατάφερε να τραυματίσει έναν από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο χέρι, προσθέτοντας έτσι έναν τρίτο τραυματία στο συμβάν.

Η σύλληψη του δράστη

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 22χρονος, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Μετά από προσπάθειες, ο δράστης συνελήφθη, θέτοντας τέλος στην επικίνδυνη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Συνολικά, τρία άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση: ο 28χρονος και ο 26χρονος από το Μπαγκλαντές, καθώς και ο αστυνομικός. Όλοι οι τραυματίες έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Την προανάκριση για το αιματηρό επεισόδιο έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η διαδικασία της προανάκρισης είναι σε εξέλιξη, με στόχο τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit