Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο. Η απάτη αφορούσε εικονικές διαμονές και πλαστές αποδείξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη αποζημιώσεων εκτός έδρας. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται περισσότεροι από 1.300 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, έχει πλέον λάβει και διεθνείς διαστάσεις, με την έρευνα να επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να είχε ένα ζευγάρι. Πρόκειται για μία λογίστρια, η οποία εμφανίζεται με το όνομα «Μαρκέλλα», και τον σύζυγό της, ο οποίος είναι αρχιφύλακας και υπηρετεί με απόσπαση στα Ιωάννινα, έχοντας διατελέσει και συνδικαλιστής.

Το ζευγάρι φέρεται να αναλάμβανε τη διευθέτηση των εικονικών διαμονών, εξασφαλίζοντας πλαστές αποδείξεις για καταλύματα στα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν πραγματικά φιλοξενηθεί. Το αντίτιμο που εισέπρατταν οι εμπλεκόμενοι για την παροχή κάθε παραστατικού κυμαινόταν από 170 έως 250 ευρώ.

Διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης

Η έρευνα έχει φέρει στο προσκήνιο εταιρεία στην Ιταλία, καθώς και εικονικά καταλύματα στην Ανκόνα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η χρήση αλλοδαπών «αχυρανθρώπων» από τη Βουλγαρία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη διαδικασία.

Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική περίπτωση αφορά μία εταιρεία της οποίας διαχειριστής εμφανιζόταν ένα πρόσωπο που είχε αποβιώσει πριν καν συσταθεί η ίδια η εταιρεία. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το εύρος της φερόμενης απάτης, η οποία είχε επεκταθεί και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Το εύρος των εμπλεκομένων και οι συλλήψεις

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.300 ονόματα ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες πλαστές αποδείξεις. Στόχος τους ήταν η είσπραξη αποζημιώσεων διανυκτέρευσης, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διαμονές.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν 21 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται η μητέρα της λογίστριας, μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία διασύνδεση των εμπλεκομένων.

Οι νομικές διαδικασίες και οι κατηγορίες

Μετά τις συλλήψεις, είκοσι εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Παράλληλα, η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις στρατιωτικούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Στρατοδικείο, λόγω της ιδιότητάς τους.

Σε βάρος 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις. Αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, γνωστή και ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το οικονομικό αποτύπωμα της απάτης

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει τη συνολική ζημία που έχει καταγραφεί από τη δράση των δύο βασικών εγκληματικών ομάδων, αλλά και από πρόσθετες περιπτώσεις εταιρειών που φέρονται να εμπλέγονται. Η έκταση αυτής της ζημίας αποτυπώνει το μέγεθος της φερόμενης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki