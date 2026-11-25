Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία του 52χρονου Νίκου Γκαβανόζη, γνωστού με το προσωνύμιο «παπαγάλος», ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη διαφυγή των φερόμενων ως δραστών με μοτοσικλέτα, προσφέροντας καθοριστικά στοιχεία στην αστυνομική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προβεί σε μία σύλληψη για συνέργεια, ενώ αναζητούν δύο ακόμη εμπλεκόμενα άτομα.

Το χρονικό της δολοφονίας και η διαφυγή

Η δολοφονική επίθεση κατά του 52χρονου σημειώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο Νίκος Γκαβανόζης κατευθυνόταν προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Οι δύο δράστες, οι οποίοι διακρίνονται στα βίντεο, πυροβόλησαν το θύμα δέκα φορές, στις 12:47 μετά τα μεσάνυχτα.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες απομακρύνθηκαν από το σημείο της δολοφονίας με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Μέσα από την ανάλυση του υλικού των καμερών ασφαλείας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο διαφυγής τους.

Η πορεία των εκτελεστών προς την Κερατέα

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν λεπτομερώς τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι, μισή ώρα μετά την εκτέλεση, έφτασαν στη 01:17 σε σπίτι συνεργού τους στην Κερατέα. Σκοπός τους ήταν να κρύψουν εκεί τη μηχανή που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους.

Η πορεία τους καταγράφηκε σε διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σουνίου, αλλά και στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Κερατέα με την Κακιά Θάλασσα. Αυτό το υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Ταυτοποίηση οδηγού και αναζήτηση εμπλεκομένων

Ως οδηγός της μοτοσικλέτας έχει ταυτοποιηθεί ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει διαφύγει στην Αλβανία και αναζητείται από τις αρχές.

Αντίθετα, τα στοιχεία του συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας παραμένουν, τυπικά τουλάχιστον, άγνωστα στις διωκτικές αρχές και δεν έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα μέχρι στιγμής. Συνολικά, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Η σύλληψη του συνεργού στο Αγρίνιο

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη στο Αγρίνιο ο 48χρονος ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας στην Κερατέα, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση. Κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 52χρονου, καθώς φέρεται να ανέλαβε να αποσυναρμολογήσει τη μοτοσικλέτα με εντολή των εκτελεστών, βοηθώντας στην απόκρυψη στοιχείων.

Ο συλληφθείς έχει επίσης ποινικό παρελθόν. Στο παρελθόν, από κοινού με την αδελφή του και τη σύζυγό του, είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές σε μεγάλη υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης. Η συγκεκριμένη υπόθεση σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η υπερασπιστική γραμμή του συλληφθέντα

Ο 48χρονος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Νίκου Γκαβανόζη. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία σχέση με το έγκλημα και επικαλείται στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την απουσία του από τον τόπο του φόνου.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς δηλώνει ότι την ώρα του εγκλήματος δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στο σπίτι του στην Κερατέα, αλλά στην κατοικία φιλικού του προσώπου στον Κολωνό. Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται από τις αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit