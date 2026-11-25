Νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο. Η απάτη αφορούσε εικονικές διαμονές και πλαστές αποδείξεις για αποζημιώσεις εκτός έδρας. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται περισσότεροι από 1.300 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, αποκτά πλέον και διεθνείς διαστάσεις. Το οικονομικό αποτύπωμα της φερόμενης απάτης ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος του ζευγαριού και η «Μαρκέλλα»

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να είχε ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους ένστολους και τις εταιρείες που εξέδιδαν τα παραστατικά.

Πρόκειται για μία λογίστρια, η οποία εμφανίζεται με το όνομα «Μαρκέλλα», και τον σύζυγό της, έναν αρχιφύλακα. Ο αρχιφύλακας υπηρετεί με απόσπαση στα Ιωάννινα και έχει διατελέσει συνδικαλιστής.

Το ζευγάρι φέρεται να αναλάμβανε τη διευθέτηση των εικονικών διαμονών. Εξασφάλιζαν αποδείξεις για καταλύματα στα οποία οι δικαιούχοι δεν είχαν πραγματικά φιλοξενηθεί. Το αντίτιμο για κάθε απόδειξη κυμαινόταν από 170 έως 250 ευρώ, ποσό που αποτελούσε την αμοιβή των εμπλεκομένων για την παροχή των παραστατικών.

Διεθνείς διαστάσεις και «αχυράνθρωποι»

Η έρευνα για την υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο και διεθνείς διαστάσεις της φερόμενης απάτης. Συγκεκριμένα, η δράση του κυκλώματος εκτείνεται και εκτός Ελλάδας, με τη δραστηριότητα της λογίστριας να εκτείνεται στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο μια εταιρεία στην Ιταλία, καθώς και εικονικά καταλύματα στην Ανκόνα. Επιπλέον, χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί «αχυράνθρωποι» από τη Βουλγαρία για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική περίπτωση που αναδείχθηκε αφορά μια εταιρεία της οποίας διαχειριστής εμφανιζόταν ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει πριν καν αυτή συσταθεί. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την έκταση και την πολυπλοκότητα του μηχανισμού που είχε στηθεί.

Περισσότεροι από 1.300 εμπλεκόμενοι και συλλήψεις

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται περισσότερα από 1.300 ονόματα ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων. Όλοι αυτοί φέρονται να χρησιμοποίησαν τις συγκεκριμένες αποδείξεις για να εισπράξουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς να έχουν πραγματικά διαμείνει στα δηλωθέντα καταλύματα.

Μεταξύ των 21 συλληφθέντων που έχουν προκύψει από την έρευνα, συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η μητέρα της λογίστριας, μία 47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος.

Είκοσι από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν. Ταυτόχρονα, η δικογραφία διαχωρίστηκε για τέσσερις στρατιωτικούς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο Στρατοδικείο για περαιτέρω ενέργειες.

Κακουργηματικές διώξεις και ζημία 13 εκατομμυρίων ευρώ

Σε βάρος 16 κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματικές πράξεις, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Οι διώξεις αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, τη συγκρότηση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον, οι κατηγορίες αφορούν τη συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση. Στις κατηγορίες προστίθεται και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, γνωστή και ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς η συνολική ζημία που έχει καταγραφεί ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό προκύπτει από τις δραστηριότητες των δύο βασικών εγκληματικών ομάδων, καθώς και από πρόσθετες περιπτώσεις εταιρειών που εμπλέκονται, αποτυπώνοντας την έκταση της φερόμενης απάτης.

Με πληροφορίες από: Topontiki