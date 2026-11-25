Οι «δεσμώτες του Φαλήρου» και η αρχαία νεκρόπολη ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό

Ένα σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα, οι «Δεσμώτες του Φαλήρου», παρουσιάστηκε επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή «Εσπλανάδα» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο Φάληρο. Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, ο εκθεσιακός χώρος άνοιξε τις πύλες του και είναι πλέον επισκέψιμος για το κοινό. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Αττική.

Η επίσημη παρουσίαση και το άνοιγμα στο κοινό

Η επίσημη τελετή απόδοσης του αρχαιολογικού χώρου και του νέου κέντρου πληροφόρησης κοινού πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Η υπουργός, στην ομιλία της, έκανε λόγο για «μία συγκλονιστική μαρτυρία, που μας φέρνει αντιμέτωπους με ορισμένες από τις σκοτεινότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας».

Ο εκθεσιακός χώρος «Δεσμώτες του Φαλήρου» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου, θα λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη έως Κυριακή. Κάθε Τρίτη ο χώρος θα παραμένει κλειστός για το κοινό.

Οι σωστικές ανασκαφές και το μοναδικό εύρημα

Το εύρημα των «Δεσμωτών του Φαλήρου» ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια μεγάλων σωστικών ανασκαφών, οι οποίες διεξήχθησαν από το 2012 έως το 2020. Οι ανασκαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ στην αρχαία νεκρόπολη του Φαλήρου.

Η νεκρόπολη αυτή ήταν σε χρήση από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. και σε αυτήν εντοπίστηκαν συνολικά 2.132 ταφές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα μοναδικό εύρημα: σε τρία παράλληλα ρηχά ορύγματα βρέθηκαν θαμμένοι 79 άνδρες.

Τα ίχνη βίαιου θανάτου και η ανθρωπολογική μελέτη

Οι 79 άνδρες, κυρίως νέοι, μεσήλικες και ελάχιστοι έφηβοι, ήταν τοποθετημένοι σε τρεις συστάδες, ο ένας δίπλα στον άλλον. Όλοι τους είχαν τα χέρια δεμένα στους καρπούς ή πισθάγκωνα, γεγονός που υποδηλώνει τον βίαιο χαρακτήρα του θανάτου τους.

Η ανθρωπολογική μελέτη των σκελετών έδειξε ότι επρόκειτο για άτομα με καλή φυσική κατάσταση και κοινωνική θέση. Ωστόσο, υπέστησαν κακοποίηση πριν από τη δημόσια εκτέλεσή τους, όπως φανερώνουν τα εμφανή ίχνη βίαιου θανάτου που έφεραν.

Η σύνδεση με την αρχαία αθηναϊκή ιστορία

Η χρονολόγηση της ταφής των «Δεσμωτών» τοποθετείται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Αυτό το χρονικό πλαίσιο συνδέει το εύρημα με μια ταραγμένη περίοδο πολιτικών συγκρούσεων στην αρχαία Αθήνα.

Πολλοί μελετητές θεωρούν πιθανό οι νεκροί να σχετίζονται με την αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία και το γνωστό «Κυλώνειο άγος». Το «Κυλώνειο άγος» αποτελεί ένα ορόσημο στην πορεία της Αθήνας προς τη δημοκρατία, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη ιστορική σημασία στο αρχαιολογικό αυτό εύρημα.

Χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου

Το κτήριο μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του πολυανδρίου κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιήθηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Με πληροφορίες από: Newsit