Σε μια σπάνια εξομολόγηση, ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ μιλά ανοιχτά στο ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch» για τις παλαιότερες μάχες του με τον εθισμό. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, γνωστός για την ταινία «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», αναφέρθηκε στην απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ και στο πώς η πατρότητα τού έδωσε μια νέα οπτική για τη ζωή.

Ο Φάρελ αποκάλυψε ότι ο γιος του, Τζέιμς, ήταν το πρόσωπο που τον βοήθησε να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, αποτελώντας ένα καθοριστικό σημείο στη ζωή του και στην πορεία του προς την αποχή από τις ουσίες.

Η εξομολόγηση στο «The Slightest Touch»

Αν και ο Κόλιν Φάρελ είναι γνωστό ότι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο νέο ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch» μιλά με ειλικρίνεια για τις δύσκολες περιόδους που βίωσε. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει επίσης τη φιλία του με την Έμα Φόγκαρτι, μια 42χρονη Ιρλανδή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Έμα Φόγκαρτι πάσχει από τη σπάνια δερματική πάθηση «πομφολυγώδης επιδερμόλυση» (EB), και ο Φάρελ τη βοήθησε να τρέξει στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου το 2024. Αυτή η φιλία προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην προσωπική ιστορία του ηθοποιού, δείχνοντας την αλλαγή στην οπτική του για τη ζωή.

Οι πρώτες επαφές με το αλκοόλ στην εφηβεία

Ο Φάρελ εξήγησε ότι η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία, στην ηλικία των 13 ή 14 ετών. Εκείνη την εποχή, το ποτό τον βοηθούσε να νιώθει πιο άνετα με τους άλλους και του έδινε την αυτοπεποίθηση που ένιωθε ότι του έλειπε.

«Όταν άρχισα να πίνω, στα 13 ή 14 μου, διαπίστωσα ότι έβγαινα από το καβούκι μου και μπορούσα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους», λέει ο Φάρελ. «Ήμουν και πιο θορυβώδης. Δεν ξέρω αν ήμουν όντως πιο αστείος, αλλά ένιωθα ότι ήμουν. Πηγαίναμε στην τοπική παμπ στο Κασλνοκ. Εγώ και οι φίλοι μου πίναμε τέσσερις-πέντε μπύρες ένα βράδυ Τρίτης».

Η κλιμάκωση του εθισμού και η ανάγκη για διαφυγή

Η κατάσταση, ωστόσο, σύντομα κλιμακώθηκε πέρα από τις κοινωνικές μπύρες. Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς, επιστρέφοντας σπίτι, έχανε τελείως τον έλεγχο. «Όταν όμως γυρνούσα σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι Jack Daniel’s και κάπνιζα λίγο χασίς, χάνοντας τελείως τον έλεγχο», ανέφερε.

Αναλογιζόμενος εκείνη τη φάση της ζωής του, ο Φάρελ αναρωτιέται αν περνούσε πραγματικά καλά ή αν η συμπεριφορά του ήταν «η έκφραση μιας ανάγκης». Ο εθισμός του δεν περιοριζόταν μόνο στο αλκοόλ, καθώς περιέγραψε χρόνια κατάχρησης ουσιών. «Και μετά ακολούθησαν χρόνια κατάχρησης κάθε είδους ναρκωτικού που μπορείς να φανταστείς», δήλωσε.

Ο Φάρελ απέδωσε αυτή την κατάσταση στο ότι ήταν ένα ευαίσθητο παιδί. «Ήμουν απλώς ένα ευαίσθητο παιδί. Βίωνα τα συναισθήματα πολύ βαθιά και δεν είχα πού να απευθυνθώ για να προσπαθήσω να καταλάβω ή να βάλω σε ένα πλαίσιο το τι σήμαιναν αυτά», εξήγησε.

Η στροφή προς την απεξάρτηση και ο ρόλος του γιου του

Η στιγμή της αλλαγής ήρθε μετά την ταινία «Miami Vice». Ο Φάρελ περιέγραψε τη μετάβαση στην απεξάρτηση με απλά λόγια: «Ήταν μετά το “Miami Vice” και μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Τρεις μέρες αργότερα, ξύπνησα σε κέντρο απεξάρτησης», ανέφερε στην ταινία, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε σταμάτησε να πίνει.

Η πατρότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του προς την αποχή. Ο γιος του, Τζέιμς, έγινε η «ανώτερη δύναμή» του και του έδωσε μια νέα οπτική για τη ζωή. Η παρουσία του Τζέιμς στη ζωή του Φάρελ αποτέλεσε το κίνητρο και τη στήριξη που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει τους εθισμούς του και να επιδιώξει μια πιο υγιή ζωή.

Με πληροφορίες από: Topontiki