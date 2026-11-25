Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που παρείχε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για το σημείο εκδήλωσης του φαινομένου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος

Η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά το βράδυ της Τετάρτης είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτή η αρχική εκτίμηση προέκυψε από την αυτόματη λύση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το μέγεθος των 4,1 Ρίχτερ αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της έντασης του σεισμικού φαινομένου.

Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού, παρέχοντας τα βασικά δεδομένα για την ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων φορέων. Η ακρίβεια της αυτόματης λύσης συμβάλλει στην άμεση κατανόηση των χαρακτηριστικών της δόνησης που σημειώθηκε στο νησί.

Το επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας

Ο εντοπισμός του επίκεντρου της δόνησης αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία των ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται σε μια περιοχή ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλληνίας. Οι αναφορές προσδιορίζουν την απόσταση του επίκεντρου από τη Σάμη σε περίπου τέσσερα έως πέντε χιλιόμετρα, δίνοντας μια σαφή γεωγραφική αναφορά.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία του επίκεντρου είναι κρίσιμη για την περαιτέρω παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η αναφορά στη Σάμη Κεφαλληνίας προσδιορίζει με ακρίβεια την εγγύτητα του σεισμού σε κατοικημένες περιοχές, αν και οι πηγές δεν αναφέρουν επιπτώσεις.

Το εστιακό βάθος και η χρονική στιγμή

Πέρα από το μέγεθος και το επίκεντρο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπολόγισε και το εστιακό βάθος του σεισμού. Αυτό προσδιορίστηκε στα πέντε χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος είναι ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά το σημείο κάτω από την επιφάνεια της Γης όπου ξεκίνησε η σεισμική δόνηση.

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή του γεγονότος, ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η δόνηση συνέβη «πριν από λίγο», υποδηλώνοντας την πρόσφατη εκδήλωσή της και την άμεση καταγραφή της από τα συστήματα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο ρόλος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Οι πληροφορίες για τον σεισμό στην Κεφαλονιά βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη λύση που παρέχει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο συγκεκριμένος φορέας έχει την ευθύνη για την επιστημονική παρακολούθηση και ανάλυση των σεισμικών φαινομένων που εκδηλώνονται στην ελληνική επικράτεια.

Η αυτόματη λύση αποτελεί ένα σύστημα που επιτρέπει την ταχεία επεξεργασία των δεδομένων από τους σεισμογράφους και την άμεση δημοσιοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών ενός σεισμού. Αυτό περιλαμβάνει το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis