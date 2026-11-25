Η Εθνική ομάδα Παίδων Κ17 κατάφερε να ανατρέψει το αρχικό εις βάρος της σκορ και να επιβληθεί του Κατάρ με 4-1, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση στον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Η ελληνική ομάδα έδειξε τρομερή ποιότητα και ταλέντο, κάνοντας το «3 στα 3» στις νίκες της διοργάνωσης.

Οι Σούβλατζης, Καραγγέλης και Αργυρίου αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, οδηγώντας την Ελλάδα σε μια εμφατική επικράτηση επί της διοργανώτριας χώρας. Η επιτυχία αυτή έρχεται μετά τις προηγούμενες νίκες της Εθνικής Κ17 κόντρα στην Αίγυπτο και τον Παναμά.

Το αρχικό σοκ και η άμεση αντίδραση

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους του Κατάρ να μπαίνουν πιο δυνατά και να αιφνιδιάζουν την ελληνική ομάδα. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Ομάρ Αϊμάν άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό σουτ από τα 25 μέτρα, στέλνοντας τη μπάλα στο δεξί «παραθυράκι» της εστίας και δίνοντας προβάδισμα 1-0 στο Κατάρ.

Παρά το αρχικό σοκ, η Εθνική Κ17 προσπάθησε να συνέλθει και μετά το 15ο λεπτό άρχισε να παίρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Οι Έλληνες διεθνείς άγγιξαν το 1-1 σε αρκετές περιπτώσεις, με τον Σούβλατζη να πλασάρει στο 17' (με τον Μπάκρι να αποκρούει) και να συμμετέχει σε φάσεις με κεφαλιές και σουτ που κατέληξαν στα σώματα ή άουτ, όπως και οι προσπάθειες των Χαλδέζου και Μπαϊραμίδη.

Η ελληνική πίεση και οι χαμένες ευκαιρίες του πρώτου μέρους

Η πίεση της Εθνικής Παίδων συνεχίστηκε αμείωτη, με τους Έλληνες παίκτες να δημιουργούν συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Κατάρ. Στο 25ο λεπτό, μετά από σέντρα του Χαλδέζου από αριστερά, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι και ο Σούβλατζης επιχείρησε προβολή, με τη μπάλα να καταλήγει στο αριστερό δοκάρι και να φεύγει άουτ, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Άλλες αξιοσημείωτες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου περιλάμβαναν κόρνερ του Παπασαραφιανού, γύρισμα του Αργυρίου στο 30', καθώς και μια πολύ καλή στιγμή στο 36', όταν ο Αργυρίου, μετά από σέντρα του Χαλδέζου, κοντρόλαρε, έκανε στροφή 180 μοιρών και εκτέλεσε, αλλά ο τερματοφύλακας Μπάκρι απέκρουσε σε κόρνερ. Το ημίχρονο έκλεισε με μια ακόμα φάση για την Εθνική, με τον Μπινιάρη να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι μετά από γύρισμα του Αργυρίου, αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα.

Η ανατροπή του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ελλάδα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με την ίδια ένταση και πίεση που έκλεισε το πρώτο, και οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς στο 48ο λεπτό. Μετά από επέλαση του Χαλδέζου, ο νεαρός εξτρέμ πέρασε κάθετα στον συμπαίκτη του, Σούβλατζη, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά με το αριστερό τον Σαμί Νταράνι και με δεξί πλασέ έκανε το 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Οι διεθνείς συνέχισαν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο και δεν άργησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Ο Αργυρίου σημείωσε το γκολ που έδωσε το προβάδισμα 2-1 στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο Καραγγέλης πρόσθεσε ένα ακόμη τέρμα, κάνοντας το 3-1, ενώ ο Σούβλατζης ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Πρωταγωνιστές, στατιστικά και η συνέχεια

Οι Σούβλατζης, με δύο γκολ, ο Καραγγέλης, με ένα γκολ και δύο ασίστ, και ο Αργυρίου, με το γκολ του 2-1, ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ελληνικής επικράτησης. Η Εθνική Κ17 έδειξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά του αγώνα, με τις τελικές προσπάθειες να είναι 27-4 υπέρ της Ελλάδας και τις τελικές στην εστία 13-2.

Τον αγώνα παρακολούθησε μάλιστα ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το τρομερό ταλέντο των Ελλήνων Παίδων. Μετά από αυτή την τρίτη συνεχόμενη νίκη, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο. Την Παρασκευή, τα ελληνόπουλα θα μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta