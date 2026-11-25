Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την «σθεναρή αμφισβήτησή» της αναφορικά με τη νομιμότητα των νέων δασμών που ανακοινώθηκαν από την Ουάσινγκτον. Η κίνηση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, οι οποίες διαφωνούν με την αιτιολόγηση των αμερικανικών μέτρων.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι βασικότεροι εμπορικοί της εταίροι παρέχουν επιδοτήσεις στις βιομηχανίες τους, τις οποίες χαρακτηρίζει ως παράνομες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει αυτή την άποψη, επισημαίνοντας ότι η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα από την υπερπαραγωγή, κυρίως από την Κίνα.

Η έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει απερίφραστα ότι «αμφισβητεί σθεναρά» τη νομιμότητα των πρόσφατων δασμών που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση αυτή εκφράστηκε επίσημα από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Όλοφ Τζιλ, ο οποίος υπογράμμισε την αντίθεση της ΕΕ.

Ο κ. Τζιλ τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο φαινόμενο της υπερπαραγωγής, με κύρια πηγή την Κίνα. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τις αμερικανικές αιτιάσεις, οι οποίες εστιάζουν στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω επιδοτήσεων.

Οι αιτιάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και η απάντηση της ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιτιολογούν την επιβολή των νέων δασμών, κατηγορώντας τους κύριους εμπορικούς τους εταίρους ότι υποστηρίζουν τις βιομηχανίες τους με επιδοτήσεις. Η Ουάσινγκτον θεωρεί αυτές τις επιδοτήσεις παράνομες, οδηγώντας στην απόφασή της να προχωρήσει σε νέα εμπορικά μέτρα.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την ιδέα. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν τη λύπη τους για την «απουσία κοινής δράσης» σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, υποδηλώνοντας την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες αντί για μονομερείς ενέργειες.

Το ιστορικό των εμπορικών σχέσεων και η αβεβαιότητα

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν περάσει από περιόδους έντασης στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2025, οι δύο πλευρές είχαν σφραγίσει μια συμφωνία για τους δασμούς, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα του εμπορικού πολέμου που είχε εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ωστόσο, η νέα ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την επιβολή δασμών δημιουργεί αβεβαιότητα. Τα αποτελέσματα αυτής της νέας εξέλιξης σχετικά με το μέλλον της προηγούμενης συμφωνίας δεν είναι προσώρας σαφή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αναταράξεων στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Οι στόχοι των νέων αμερικανικών δασμών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέους δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα χωρών και οικονομικών οντοτήτων. Μεταξύ αυτών που επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, καθώς και άλλες χώρες που θεωρούνται εμπορικοί εταίροι.

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ιδιαίτερα το Πεκίνο, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη στρατηγική εμπορικής πίεσης. Οι νέοι δασμοί σηματοδοτούν μια κλιμάκωση στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki