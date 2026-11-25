Ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε μία 22χρονη μητέρα και τον 25χρονο σύντροφό της. Το ζευγάρι κρίθηκε ένοχο για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, κατά συρροή, καθώς άφησε μόνα τους τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 2 και 3 ετών, σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό, για το οποίο κατηγορήθηκαν οι δύο γονείς, έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, οδηγώντας στην καταδίκη τους με την εν λόγω ποινή.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι κατηγορίες

Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενοι ότι εγκατέλειψαν τα δύο νήπια, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, αφήνοντάς τα μόνα τους για αρκετές ώρες μέσα στο διαμέρισμα. Η πράξη αυτή οδήγησε στην καταδίκη τους για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αδίκημα που χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο ως τελεσθέν κατά συρροή.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας την υπόθεση, αποφάσισε να μην αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους. Ως εκ τούτου, τους επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών στον καθένα, με την ποινή αυτή να είναι με τριετή αναστολή.

Οι ισχυρισμοί των γονέων για την απουσία τους

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απουσία τους από το σπίτι, επικαλούμενοι λόγους ανάγκης. Συγκεκριμένα, η 22χρονη μητέρα ισχυρίστηκε ότι είχε αφόρητους πόνους και αιμορραγία, γεγονός που την ανάγκασε να μεταβεί σε νοσοκομείο.

«Ο άνδρας μου ήρθε από τη δουλειά, ήταν κουρασμένος. Εγώ είχα πολύ πόνο και αιμορραγία. Ετοιμαστήκαμε να πάμε σε οποιοδήποτε εφημερεύον νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα των παιδιών στην απολογία της. Ο 25χρονος σύντροφος επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της, προσθέτοντας ότι έφυγαν από το σπίτι περίπου στις 10 το βράδυ.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το νοσοκομείο

Η μητέρα υποστήριξε επίσης ότι εξετάστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου, όπως είπε, διαπιστώθηκε πως απέβαλε. Ωστόσο, στα αναγνωστέα έγγραφα που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, υπήρχε έγγραφο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το οποίο δεν επιβεβαίωνε τους ισχυρισμούς της. Το έγγραφο υπογράμμιζε ότι δεν υπήρξε ούτε εγκυμοσύνη ούτε αποβολή.

Από την πλευρά του, ο 25χρονος περιέγραψε στην απολογία του τη διαδρομή τους προς το νοσοκομείο. Είπε ότι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο με προορισμό το Ιπποκράτειο, αλλά η 22χρονη αιμορραγούσε πάρα πολύ. Τότε, όπως ισχυρίστηκε, επικοινώνησε με έναν φίλο του και του ζήτησε να τους επιστρέψει με το αυτοκίνητο πίσω στο σπίτι, με σκοπό να πάρουν τα παιδιά και να πάνε όλοι μαζί ξανά στο νοσοκομείο.

Ο 25χρονος επέμεινε επίσης στον ισχυρισμό περί αποβολής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ το είδα το έμβρυο στο χέρι μου». Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν βρήκαν επιβεβαίωση στα επίσημα νοσοκομειακά έγγραφα που προσκομίστηκαν.

Οι συνθήκες στο διαμέρισμα και η απάντηση για την εγκατάλειψη

Σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, ο 25χρονος όχι μόνο υποστήριξε πως το σπίτι ήταν τακτοποιημένο, αλλά ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το αναστάτωσαν οι αστυνομικοί κατά την επέμβασή τους. Η κατάσταση του διαμερίσματος ήταν ένα από τα σημεία που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ερωτώμενοι και οι δύο γονείς για τον λόγο που άφησαν τα παιδιά τους μόνα τους και δεν μερίμνησαν να ειδοποιήσουν κάποιον γείτονα ή φίλο τους για να τα επιβλέπει, απάντησαν πως ήταν πολύ αναστατωμένοι εκείνη την ώρα. Η απάντηση αυτή δόθηκε στο δικαστήριο ως εξήγηση για την παράλειψή τους να εξασφαλίσουν επίβλεψη για τα δύο μικρά παιδιά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos