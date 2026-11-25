Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός ανηλίκου, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου διέφυγε από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Το παιδί νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε βαθύ τραύμα από μαχαίρι στον γλουτό. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν και τη μητέρα του, η οποία είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγο μετά την εισαγωγή του.

Η διαφυγή του ανηλίκου από το νοσοκομείο

Το περιστατικό της διαφυγής σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Ο ανήλικος, παρά το γεγονός ότι έφερε ακόμα ορούς και γάζες στο τραύμα του, κατάφερε να αποχωρήσει από το νοσοκομείο. Το προσωπικό του ιδρύματος έγινε αντιληπτό, με έναν γιατρό και έναν φύλακα να καταδιώκουν το παιδί μέχρι έξω από το νοσοκομείο, στον δρόμο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το σταματήσουν.

Η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του ανηλίκου, καθώς και της μητέρας του. Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του παιδιού κατά τη στιγμή της διαφυγής του.

Το ιστορικό του τραυματισμού και η εισαγωγή

Ο ανήλικος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το προηγούμενο βράδυ, συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Σύμφωνα με τη δήλωση της μητέρας του, το παιδί ήταν 15 ετών, αν και οι συνάδελφοι του νοσοκομείου εκτιμούν ότι είναι πολύ μικρότερο σε ηλικία.

Ο τραυματισμός του ήταν ιδιαίτερα σοβαρός: ένα πολύ βαθύ τραύμα στον γλουτό, το οποίο απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ, με το παιδί να παραμένει νοσηλευόμενο για την αποκατάσταση της υγείας του.

Η εξαφάνιση της μητέρας και η παρέμβαση της αστυνομίας

Αμέσως μετά την προσέλευση του παιδιού στο νοσοκομείο και την εισαγωγή του, η μητέρα του εξαφανίστηκε. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η μητέρα αποχώρησε για να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί για το περιστατικό και είχε δώσει οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου να την ενημερώσει σε περίπτωση που η μητέρα εμφανιζόταν ξανά, ώστε να προχωρήσει στη σύλληψή της.

Ο κ. Γιαννάκος εκτίμησε ότι η μητέρα δεν επέστρεψε στο νοσοκομείο, καθώς γνώριζε ότι επρόκειτο να συλληφθεί. Η απουσία της μητέρας, σε συνδυασμό με τη διαφυγή του παιδιού, έχει εντείνει τις προσπάθειες των αρχών για τον εντοπισμό και των δύο.

Προηγούμενη νοσηλεία και εισαγγελικές εντολές

Ο ανήλικος δεν ήταν άγνωστος στο προσωπικό των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας. Είχε φιλοξενηθεί και στο παρελθόν, με εισαγγελική εντολή, τόσο στο Παίδων «Αγία Σοφία» όσο και στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Αυτό υποδηλώνει ένα ιστορικό κοινωνικής ευαλωτότητας και παρέμβασης των αρχών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστήριξε ότι, κατά την εκτίμησή του, η εισαγγελία δεν είχε αφαιρέσει την επιμέλεια του παιδιού από τη μητέρα του. Αυτό το στοιχείο προσθέτει μια διάσταση στην υπόθεση, καθώς η νομική επιμέλεια παρέμενε στην μητέρα παρά τις προηγούμενες εισαγγελικές εντολές.

Η κατάσταση με τα εισαγγελικά παιδιά στα νοσοκομεία

Με αφορμή το περιστατικό, ο Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί με τα παιδιά που νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή. «Η κατάσταση πια με τα εισαγγελικά παιδιά έχει εντελώς ξεφύγει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή, στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, δηλαδή στο Παίδων «Αγία Σοφία» και στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φιλοξενούνται συνολικά 52 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Αυτό αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με την παιδική προστασία και τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis