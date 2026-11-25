Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της απάτης-μαμούθ με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής, καθώς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 16 συλληφθέντες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικών οργανώσεων που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, 20 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, ενώ τέσσερις στρατιωτικοί παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο για πλημμεληματικές κατηγορίες.

Κακουργηματικές διώξεις για 16 συλληφθέντες

Ειδικότερα, οι 16 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τις κακουργηματικές κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, κατηγορούνται για συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, γνωστή και ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όλοι οι 16 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο σχέδιο έκδοσης πλασματικών παραστατικών για διανυκτερεύσεις που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Το κύκλωμα και η μέθοδος της απάτης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κύκλωμα λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, εκμεταλλευόμενο το σύστημα αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις υπαλλήλων, κυρίως ενστόλων. Αυτό αφορούσε περιπτώσεις όπως αστυνομικοί που μετακινούνταν από την περιφέρεια για περιπολίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ή κατά τη θερινή περίοδο σε τουριστικές περιοχές.

Το κόλπο ήταν καλοστημένο και κατάφερνε να παρακάμπτει ακόμα και τα αυστηρότερα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αποφυγή απάτης, βρίσκοντας τρόπο να παρακάμπτει τον «σκόπελο» της ηλεκτρονικής πληρωμής των καταλυμάτων. Οι πελάτες-ένστολοι πλήρωναν ηλεκτρονικά για υποτιθέμενη διαμονή σε ξενοδοχεία που ήταν στο «κόλπο» και στα οποία ουδέποτε είχαν διαμείνει. Αφού έκαναν την ηλεκτρονική πληρωμή, έπαιρναν την εικονική απόδειξη. Στη συνέχεια, μέλη του κυκλώματος τους επέστρεφαν σε μετρητά το 90% του ποσού, κρατώντας το υπόλοιπο 10% ως αμοιβή για τις «υπηρεσίες» τους.

Για παράδειγμα, όταν ένας ένστολος πλήρωνε ηλεκτρονικά 3.000 ευρώ για μια υποτιθέμενη διαμονή, λάμβανε πίσω 2.700 ευρώ σε μετρητά, με το κύκλωμα να κρατά 300 ευρώ. Ο ένστολος κατέθετε την εικονική απόδειξη στην υπηρεσία του και εισέπραττε τα 3.000 ευρώ στον λογαριασμό του, αποκομίζοντας έτσι «καθαρά» 2.700 ευρώ.

Οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές και η ζημία του Δημοσίου

Μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης φέρεται να είναι ένας αστυνομικός, γνωστός για την πρώην συνδικαλιστική του δράση και την παλαιότερη προβολή του στα μέσα ενημέρωσης λόγω της υπηρεσιακής του ενασχόλησης με το προσφυγικό. Επίσης, εμπλέκονται δύο ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και μία λογίστρια. Η λογίστρια και ο αστυνομικός φέρονται ως η αρχηγός και ο υπαρχηγός του ενός κυκλώματος αντίστοιχα.

Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες δρούσαν αυτόνομα και χωρίς να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά ακολουθούσαν παρόμοια πρακτική. Ως ηγετικό στέλεχος της μίας οργάνωσης φέρεται μια γυναίκα, σύζυγος αστυνομικού, που διατηρεί λογιστικό γραφείο στην Αττική. Στη δεύτερη οργάνωση, ηγέτης φέρεται ένας άνδρας, ο οποίος είχε ως στενό συνεργάτη έναν λιμενικό. Κάθε οργάνωση διατηρούσε ένα γραφείο, με πολλές εταιρείες-βιτρίνες από πίσω για την έκδοση των αποδείξεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 έως 1.300 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι απευθύνονταν στα κυκλώματα για να λαμβάνουν εικονικές αποδείξεις ακόμη και από ανύπαρκτα καταλύματα. Η συνολική οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Η αποκάλυψη και οι συλλήψεις

Η έρευνα για την υπόθεση, μία από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε το 2024 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., τους επονομαζόμενους «Αδιάφθορους». Η έναρξη της έρευνας έγινε έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά όπου ένστολοι δήλωναν διαμονή σε ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ τα συγκεκριμένα καταλύματα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 22 συλλήψεις έως τώρα, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Μυτιλήνης. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που αποκαλύπτει το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Η δικογραφία και οι στρατιωτικοί

Η δικογραφία για την υπόθεση διαχωρίστηκε για τέσσερις από τους συλληφθέντες, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί. Αυτοί αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και, μετά τον διαχωρισμό της υπόθεσής τους, παραπέμπονται στο αρμόδιο στρατοδικείο. Εκεί αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής.

Οι πλημμεληματικές κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα με τρόπο που δεν εμπίπτει στις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι 16 συλληφθέντες. Η παραπομπή τους στο στρατοδικείο υπογραμμίζει την ειδική φύση της δικαιοδοσίας για τα στρατιωτικά πρόσωπα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki