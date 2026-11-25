Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε σε άμεση ανάκληση κατεψυγμένου προϊόντος, συγκεκριμένα μπιφτεκιού κοτόπουλου, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και διαπίστωσαν την ύπαρξη σαλμονέλας. Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας των καταναλωτών. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν, ακολουθώντας τις οδηγίες του αρμόδιου φορέα.

Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου

Η ανάκληση του συγκεκριμένου προϊόντος αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των συστηματικών ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. σε στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου. Οι συγκεκριμένες ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το έτος 2026, το οποίο έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμματισμένων ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε δειγματοληψία του κατεψυγμένου προϊόντος. Η δειγματοληψία αυτή είναι μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της μικροβιολογικής κατάστασης των τροφίμων και την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Τα χαρακτηριστικά του ανακαλούμενου προϊόντος

Το προϊόν για το οποίο εκδόθηκε η ανακοίνωση ανάκλησης είναι ένα κατεψυγμένο «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER». Η συσκευασία του προϊόντος έχει καθορισμένο βάρος 850 γραμμάρια, ενώ ο αριθμός παρτίδας που εντοπίστηκε να φέρει τον παθογόνο μικροοργανισμό είναι ο Lot 18726. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα για την αναγνώριση του συγκεκριμένου προϊόντος από τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ημερομηνία κατάψυξης του εν λόγω προϊόντος είναι η 06/07/2026. Επιπλέον, η ημερομηνία ανάλωσης, δηλαδή η προτεινόμενη ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν διατηρεί τα χαρακτηριστικά του και είναι ασφαλές για κατανάλωση, έχει οριστεί στις 06/07/2027. Το συγκεκριμένο μπιφτέκι κοτόπουλου παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.», η οποία έχει ήδη ενημερωθεί από τον ΕΦΕΤ για την άμεση ανάκληση της παρτίδας.

Η διαπίστωση σαλμονέλας μετά από εργαστηριακές αναλύσεις

Η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. διαπιστώθηκε στο δείγμα του μπιφτεκιού κοτόπουλου μετά από τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια και επιστημονική μεθοδολογία στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για τέτοιου είδους μικροβιολογικούς ελέγχους τροφίμων.

Η ανίχνευση σαλμονέλας σε προϊόντα διατροφής αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός είναι υπεύθυνος για την πρόκληση σαλμονέλωσης. Η σαλμονέλωση μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως πυρετό, κοιλιακό άλγος, διάρροια και εμετούς, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Άμεση ανάκληση και οδηγίες προς τους καταναλωτές

Ως άμεση συνέπεια της επιβεβαίωσης της παρουσίας σαλμονέλας στο δείγμα, ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος από την αγορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη των σχετικών ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απόσυρση της μολυσμένης παρτίδας από όλα τα σημεία πώλησης και διανομής.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER» με τα αναφερόμενα στοιχεία – δηλαδή τον αριθμό παρτίδας Lot 18726, την ημερομηνία κατάψυξης 06/07/2026 και την ημερομηνία ανάλωσης 06/07/2027 – καλούνται να μην το καταναλώσουν για κανέναν λόγο. Συνιστάται να επιστρέψουν το προϊόν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασαν ή να το απορρίψουν με ασφαλή τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis