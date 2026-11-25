Ο σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Ιορδανίδης, ο οποίος είχε υπογράψει περισσότερες από 100 παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, έγινε γνωστή την επόμενη ημέρα από τον Σπύρο Μπιμπίλα.

Η ανακοίνωση της απώλειας

Την απώλεια του Γιάννη Ιορδανίδη γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, μία ημέρα μετά τον θάνατό του. Στο μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στον εκλιπόντα ως έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες, με πλήθος επιτυχιών, και Έλληνα από την Αλεξάνδρεια.

«Ο Γιάννης Ιορδανίδης ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών, Έλληνας από την Αλεξάνδρεια από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσα μας… Καλό ταξίδι Γιάννη…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας έτσι την απώλεια του ταλαντούχου δημιουργού.

Η καταγωγή και τα πρώτα βήματα

Ο Γιάννης Ιορδανίδης γεννήθηκε το 1951 στο Κάιρο της Αιγύπτου, φέροντας το καλλιτεχνικό γονίδιο από τον πατέρα του, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Ιορδανίδη. Η επαφή του με τη σκηνή ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι μόλις στα πέντε του χρόνια.

Το 1962, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Εκεί, συνέχισε την εκπαίδευσή του στον χώρο του θεάτρου, σπουδάζοντας υποκριτική αρχικά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στην Αθήνα. Η αφοσίωσή του στην τέχνη τον οδήγησε να διευρύνει τις γνώσεις του και στο εξωτερικό.

Εκπαίδευση και αφοσίωση στην τέχνη

Μετά τις σπουδές του στην Ελλάδα, ο Γιάννης Ιορδανίδης συνέχισε την ακαδημαϊκή του πορεία με θεατρολογία στη Σορβόννη, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και την οπτική του για την τέχνη του θεάτρου. Η πορεία του περιελάμβανε συνεργασίες με κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Χορν, γεγονός που μαρτυρά το κύρος και την αναγνώρισή του από νωρίς.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Γιάννης Ιορδανίδης αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά σε πολλούς τομείς της θεατρικής τέχνης. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ασχολήθηκε ενεργά με τη μετάφραση θεατρικών έργων, καθώς και με τη διδασκαλία, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε νεότερες γενιές καλλιτεχνών.

Μια λαμπρή σκηνοθετική πορεία

Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1983, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής καριέρας. Έκτοτε, ο Γιάννης Ιορδανίδης έχει υπογράψει την σκηνοθεσία περισσότερων από 100 παραστάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς σκηνές, αφήνοντας το δικό του στίγμα στον χώρο του θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς. Στο πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνονται συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) και το Φεστιβάλ Επιδαύρου, αναδεικνύοντας το εύρος και την ποιότητα του έργου του.

Εμβληματικές παραστάσεις

Το σκηνοθετικό του έργο περιλαμβάνει εμβληματικές δουλειές από το παγκόσμιο και αρχαίο ρεπερτόριο, οι οποίες άφησαν εποχή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν παραστάσεις όπως «Η τρελή του Σαγιώ», «Ο μισάνθρωπος», «Ο αρχοντοχωριάτης», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», «Ταξίδι μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα», «Ρινόκερος» και «Ράφτης κυριών».

Επιπλέον, ο Γιάννης Ιορδανίδης σκηνοθέτησε και αριστοφανικές κωμωδίες, αναδεικνύοντας το ταλέντο του στην προσέγγιση του αρχαίου δράματος. Στο έργο του συγκαταλέγονται οι παραστάσεις «Νεφέλες», «Ειρήνη» και «Λυσιστράτη», οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικά σημεία αναφοράς στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Newsit