Το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και του προσωπικού. Το καινοτόμο αυτό πρωτόκολλο ασφαλείας, που κινείται στα πρότυπα κορυφαίων νοσηλευτικών κέντρων της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, θωρακίζει όλους τους εμπλεκόμενους από τον κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα «κλινικό ραντάρ» για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής.

Ένα καινοτόμο πρωτόκολλο ασφαλείας

Το Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, καθώς εισάγει ένα νέο επίπεδο προστασίας. Η υλοποίησή του γίνεται υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, ο οποίος έχει αναλάβει τη διεύθυνση αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, διενεργούνται καθημερινοί και 24ωροι έλεγχοι των μέτρων πρόληψης σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου.

Μέσω αυτών των συστηματικών ελέγχων, αξιολογούνται συνεχώς οι πιθανοί κίνδυνοι λοιμώξεων, επιτρέποντας την άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμικροβιακής επιμελητείας. Αυτή η προσέγγιση είναι σχεδιασμένη να παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για κάθε νοσηλευόμενο, αλλά και για το σύνολο του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού, καθώς και των επισκεπτών του νοσοκομείου. Το πρωτόκολλο αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα πιο οργανωμένα νοσηλευτικά κέντρα διεθνώς.

Το «κλινικό ραντάρ» και η λειτουργία του

Ουσιαστικά, το νέο πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα «κλινικό ραντάρ» για τις λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή, προσφέροντας συνεχή επιτήρηση. Η λειτουργία του βασίζεται στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των λοιμωδών και επιδημιολογικών κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, ένα κρίσιμο ζήτημα στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Ο μηχανισμός αυτός συνδέει και αξιοποιεί πολλαπλά δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ενσωματώνει την κλινική εικόνα των ασθενών, τα εργαστηριακά τους δεδομένα, την εφαρμοσμένη αντιμικροβιακή θεραπεία, καθώς και την επιδημιολογική επιτήρηση και πρόληψη. Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται σε έναν καθημερινό μηχανισμό λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε κάθε πρόκληση.

Προστασία για όλους

Η καθημερινή λειτουργία του προγράμματος περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που διασφαλίζουν τη συνεχή προστασία. Δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό σχήμα, αλλά για έναν ενεργό, καθημερινό επιχειρησιακό μηχανισμό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Κάθε πρωί πραγματοποιείται αναφορά κινδύνου, η οποία ενημερώνει τα εμπλεκόμενα τμήματα για τυχόν ζητήματα που έχουν προκύψει.

Παράλληλα, διατηρείται μια συνεχή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας την άμεση ροή πληροφοριών και τον συντονισμό των ενεργειών. Αυτή η αδιάλειπτη συνεργασία επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε κάθε περίπτωση που εντοπίζεται ένα κλινικό ή επιδημιολογικό πρόβλημα, προλαμβάνοντας την εξάπλωση και την επιδείνωση των λοιμώξεων.

Η σημασία της αντιμετώπισης των λοιμώξεων

Ο Διευθυντής του Προγράμματος, κ. Γεώργιος Σαρόγλου, υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής. Όπως τονίζει ο ίδιος, αποτελούν βασικούς δείκτες ποιότητας και ασφάλειας της νοσοκομειακής φροντίδας παγκοσμίως. Η αντιμετώπισή τους είναι κρίσιμη, καθώς συνδέονται με μια σειρά από αρνητικές συνέπειες για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας.

Συγκεκριμένα, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε παράταση της νοσηλείας, αυξημένη χρήση αντιβιοτικών, εμφάνιση επιπλοκών, καθώς και στην ανάγκη για εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Επιπλέον, συνεπάγονται αυξημένο κόστος για το σύστημα υγείας και, δυστυχώς, συνδέονται με αυξημένη θνητότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν δεν παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά λειτουργεί ως ένας καθημερινός και αποτελεσματικός επιχειρησιακός μηχανισμός για την προστασία της δημόσιας υγείας εντός του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki