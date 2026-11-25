Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής. Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ζημία ύψους 12,65 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, αφορά περίπου 1.291 ένστολους. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει τη δράση δύο διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων.

Η δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, πίσω από την υπόθεση κρύβονται δύο διακριτές εγκληματικές οργανώσεις. Αυτές οι ομάδες φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, διαθέτοντας η καθεμία ξεχωριστή δομή και διαφορετικά πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης.

Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν στην εκμετάλλευση του συστήματος αποζημίωσης εξόδων διαμονής, το οποίο προβλέπεται για δημόσιους υπαλλήλους και ένστολους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να εξασφάλιζαν εικονικές αποδείξεις από ξενοδοχεία και καταλύματα.

Κομβικά πρόσωπα και τρόπος λειτουργίας

Στην πρώτη από τις δύο οργανώσεις, κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας αστυνομικός με συνδικαλιστική δράση, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη των Ιωαννίνων. Μαζί του, βασικό πρόσωπο εμφανίζεται και μία λογίστρια, η οποία αναφέρεται με το όνομα «Μαρκέλλα». Το γραφείο της συγκεκριμένης λογίστριας φέρεται να αποτελούσε σημείο αναφοράς για ένστολους που αναζητούσαν εικονικά παραστατικά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραστατικά προκειμένου να εισπράξουν αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει. Η δράση της ομάδας αυτής ήταν οργανωμένη, εκμεταλλευόμενη το σύστημα για την παράνομη είσπραξη χρημάτων.

Ο ρόλος του «Γιώργου» και οι παραδόσεις φακέλων

Στη δεύτερη εγκληματική ομάδα, βασικό πρόσωπο εμφανίζεται ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος». Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο «Γιώργος» φέρεται να έκλεινε ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτά τα σημεία ήταν κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά και στην περιοχή των δικαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ραντεβού, ο «Γιώργος» παρέδιδε φακέλους που περιείχαν τις εικονικές αποδείξεις. Οι φάκελοι αυτοί ήταν ονομαστικοί, εξασφαλίζοντας ότι κάθε παραλήπτης λάμβανε τα παραστατικά που προορίζονταν αποκλειστικά για τον ίδιο. Η αμοιβή που απαιτούσαν για την προμήθεια των εικονικών αποδείξεων φέρεται να ξεκινούσε από το ποσό των 150 ευρώ.

Προέλευση των εικονικών παραστατικών και συλλήψεις

Τα παραστατικά που χρησιμοποιούνταν στην απάτη φέρονται να προέρχονταν από δύο διαφορετικές πηγές. Είτε εκδίδονταν από πραγματικά καταλύματα, τα οποία όμως διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των εμπλεκομένων προσώπων, είτε προέρχονταν από ανύπαρκτα ακίνητα. Στην περίπτωση των ανύπαρκτων ακινήτων, αυτά εμφανίζονταν μέσω εταιρειών-βιτρινών, δημιουργώντας ένα ψεύτικο δίκτυο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται οκτώ ένστολοι. Μάλιστα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις.

Κατασχέσεις και συνέχεια της υπόθεσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που διενεργήθηκαν από τις αρχές, κατασχέθηκαν σημαντικά ποσά και υλικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται να αποτελούν μέρος των εσόδων από την παράνομη δράση. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν για περαιτέρω στοιχεία.

Οι 22 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν από τη δικαστική διαδικασία σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η υπόθεση αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η συνολική ζημία εκτιμάται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ και στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι.

Με πληροφορίες από: Topontiki