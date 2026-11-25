Ένας 37χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος της συζύγου του. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών. Ο καβγάς που οδήγησε στον ξυλοδαρμό φέρεται να ξέσπασε με αφορμή μια ζωντανή μετάδοση του συζύγου στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok.

Η αρχική καταγγελία και ο ξυλοδαρμός

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία που υπέβαλε η γυναίκα στην Αστυνομία, το περιστατικό βίας σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα. Η σύζυγος ανέφερε ότι, επιστρέφοντας στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, βρήκε τον άνδρα της να πραγματοποιεί ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Αυτό το γεγονός, όπως δήλωσε, προκάλεσε τη ζήλια της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 37χρονος σύζυγός της την χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι μπίρας. Επιπλέον, την απείλησε, προκαλώντας της τραυματισμούς που την ανάγκασαν να μεταβεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην ίδια καταγγελία, η παθούσα είχε αναφέρει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε καταγγείλει τον συγκεκριμένο άνδρα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υποδεικνύοντας ένα ιστορικό παρόμοιων συμβάντων.

Η ανατροπή της κατάθεσης στο δικαστήριο

Ωστόσο, κατά την εξέτασή της ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, η καταγγέλλουσα διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική της κατάθεση. Η γυναίκα υποστήριξε ότι οι τραυματισμοί της δεν προήλθαν από χτύπημα του συζύγου της, αλλά ότι τραυματίστηκε μόνη της, όταν γλίστρησε μέσα στο μπάνιο. Ειδικότερα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε κι όταν πήγα στο μπάνιο, από τα νεύρα μου, γλίστρησα κι έπεσα. Δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε».

Αυτή η νέα εκδοχή των γεγονότων, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα είχε αρχικά αναφέρει στις αστυνομικές αρχές, δημιουργώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο για το πώς προκλήθηκαν οι σωματικές βλάβες.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο 37χρονος κατηγορούμενος, κατά την απολογία του στο δικαστήριο, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Η υπερασπιστική του γραμμή συνέκλινε με τη διαφοροποιημένη κατάθεση της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα τραυματίστηκε μόνη της. Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή του τραυματισμού λέγοντας: «Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα “μπαμ”. Τρόμαξα. Κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Ήταν πεσμένη όταν μπήκα να δω τι έπαθε».

Πρόσθεσε, μάλιστα, στην απολογία του ότι ήταν ο ίδιος που τη μετέφερε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο, ο 37χρονος προσπάθησε να αντικρούσει την κατηγορία του ξυλοδαρμού, βασιζόμενος στην εκδοχή της πτώσης στο μπάνιο και την παροχή βοήθειας από τον ίδιο.

Η εισαγγελική πρόταση και η καταδίκη

Παρά τη διαφοροποίηση της κατάθεσης της παθούσας στο δικαστήριο, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του 37χρονου. Στην πρότασή της, η εισαγγελέας επισήμανε μια σειρά στοιχείων που, κατά την κρίση της, συνηγορούσαν υπέρ της ενοχής του κατηγορουμένου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αρχική καταγγελία της γυναίκας, η οποία περιέγραφε τον ξυλοδαρμό, καθώς και στις φωτογραφίες που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία και απεικόνιζαν τους τραυματισμούς.

Επιπλέον, η εισαγγελέας έλαβε υπόψη τις προηγούμενες καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του 37χρονου για παρόμοια περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε τον 37χρονο ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια ο άνδρας να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit