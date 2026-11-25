Ένα καλοκουρδισμένο κύκλωμα που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά 12 εκατομμύρια ευρώ, μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων για «εκτός έδρας» αποζημιώσεις, εξαρθρώθηκε. Μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών της υπόθεσης συγκαταλέγεται ένας αστυνομικός, γνωστός για την πρώην συνδικαλιστική του δράση και την παλαιότερη προβολή του στα μέσα ενημέρωσης. Η απάτη αφορούσε την παράκαμψη των ηλεκτρονικών πληρωμών καταλυμάτων, με τους ενστόλους να λαμβάνουν πίσω σε μετρητά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πλήρωναν ηλεκτρονικά.

Το καλοστημένο κύκλωμα και οι πρωταγωνιστές

Το κύκλωμα, το οποίο λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο Δημόσιο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Οι βασικοί πρωταγωνιστές, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, περιλαμβάνουν έναν αστυνομικό, ο οποίος είναι γνωστός για την πρώην συνδικαλιστική του δράση. Ο εν λόγω αστυνομικός είχε επίσης προβολή στα μέσα ενημέρωσης λόγω της υπηρεσιακής του ενασχόλησης με το προσφυγικό ζήτημα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την απάτη, καθώς και μία λογίστρια. Η λογίστρια φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο, καθώς έστησε τη δομή για την πραγματοποίηση της απάτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ένας ακόμη αστυνομικός συνδέεται μαζί της και φέρεται να είχε, λόγω της ιδιότητάς του, πολλές γνωριμίες με ενστόλους που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους και δικαιούνται «εκτός έδρας» αποζημιώσεις.

Ο τρόπος λειτουργίας της απάτης

Το κόλπο που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ήταν καλοστημένο και κατάφερνε να παρακάμψει ακόμα και τα αυστηρότερα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αποφυγή τέτοιων ενεργειών. Συγκεκριμένα, το κύκλωμα είχε βρει τρόπο να ξεπερνά τον «σκόπελο» της ηλεκτρονικής πληρωμής των καταλυμάτων. Οι πελάτες ένστολοι, οι οποίοι κατέθεταν εικονικές αποδείξεις για να εισπράξουν τις αποζημιώσεις τους, εξοφλούσαν τα καταλύματα ηλεκτρονικά.

Η πληρωμή αυτή γινόταν σε ξενοδοχεία που ήταν «στο κόλπο» και στα οποία οι ένστολοι ουδέποτε είχαν διαμείνει. Αφού πραγματοποιούσαν την ηλεκτρονική πληρωμή και λάμβαναν την εικονική απόδειξη, μέλη του κυκλώματος τους επέστρεφαν σε μετρητά το 90% του ποσού. Το υπόλοιπο 10% αποτελούσε την αμοιβή για τις «υπηρεσίες» του κυκλώματος. Για παράδειγμα, όταν ένας ένστολος πλήρωνε ηλεκτρονικά 3.000 ευρώ για την υποτιθέμενη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο, λάμβανε πίσω 2.700 ευρώ σε μετρητά. Το «κόμιστρο» που κρατούσε το κύκλωμα ήταν 300 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο ένστολος κατέθετε την εικονική απόδειξη στην υπηρεσία του και εισέπραττε τα 3.000 ευρώ στον λογαριασμό του. Με αυτόν τον τρόπο, αποκόμιζε «καθαρά» 2.700 ευρώ, εκμεταλλευόμενος το σύστημα των αποζημιώσεων για «εκτός έδρας» μετακινήσεις. Η λογίστρια φέρεται να είχε στήσει τη δομή για να διευκολύνεται η απάτη.

Η εμπλοκή εταιριών και η δράση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έθεσε στο μικροσκόπιο δύο εταιρίες. Η μία από αυτές είχε την έδρα της στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη εταιρία είχε έδρα τη Μυτιλήνη. Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρεται, ότι δύο από τους βασικούς κατηγορουμένους έχουν στην κατοχή τους εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση καταλυμάτων, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον τρόπο λειτουργίας της απάτης.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούσαν μυστικά τους εμπλεκόμενους, χωρίς εκείνοι να αντιληφθούν το παραμικρό. Η παρακολούθηση αυτή ήταν καθοριστική για την εξάρθρωση του κυκλώματος. Οι αρχές περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να επέμβουν, ώστε να συλλέξουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι συλλήψεις και η έκταση του σκανδάλου

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν όταν οι εμπλεκόμενοι παρέλαβαν τις εικονικές αποδείξεις από τα μέλη του κυκλώματος. Εκείνη τη στιγμή, οι «αδιάφθοροι» επενέβησαν και πέρασαν χειροπέδες στους υπόπτους. Ο αιφνιδιασμός τους ήταν φανερός, καθώς η «μπίζνα» αυτή φέρεται να γινόταν για πολλά χρόνια, χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι τότε.

Συνολικά, συνελήφθησαν τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι βρέθηκαν με τις εικονικές αποδείξεις στα χέρια. Το σκάνδαλο με τα «εκτός έδρας» αφορά συνολικά 1.300 ενστόλους και έχει προκαλέσει «βόμβα» στα Σώματα Ασφαλείας. Οι σημειώσεις που έχουν βρεθεί στην κατοχή των αρχών φέρονται να είναι ιδιαίτερα «καυστικές» και να ενοχοποιούν περαιτέρω τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis