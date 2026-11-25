Κυκλώματα με εικονικές αποδείξεις: Ο «Γιώργος» που παρέδιδε τα ραβασάκια στους ενστόλους και οι ουρές έξω από το γραφείο της «Μαρκέλλας»

Οι αρχές προχώρησαν σε 22 συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να προκάλεσαν ζημιά άνω των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα κυκλώματα αυτά χρησιμοποιούσαν εικονικές αποδείξεις διαμονής, επιτρέποντας σε ενστόλους να εισπράττουν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις χωρίς να έχουν πραγματικά διαμείνει σε ξενοδοχεία ή καταλύματα. Οι αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση τους είναι συνεχείς, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους και τα πρόσωπα που εμπλέκονται.

Ο ρόλος του «Γιώργου» και οι συναντήσεις με ενστόλους

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της μίας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων ήταν ο άνδρας με το όνομα «Γιώργος». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο «Γιώργος» φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με ένστολους σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία βρίσκονταν κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, γνωστή ως ΓΑΔΑ, αλλά και στην περιοχή των δικαστηρίων.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, ο «Γιώργος» παρέδιδε στους ενστόλους φακέλους. Οι φάκελοι αυτοί περιείχαν εικονικά αποδεικτικά διαμονής, ενώ πάνω σε καθέναν από αυτούς ήταν σημειωμένο το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη. Ο «Γιώργος» εμφανίζεται ως βασικό στέλεχος της οργάνωσης που φέρεται να ευθύνεται για μέρος της ζημιάς που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το κύκλωμα της «Μαρκέλλας» και οι ουρές στο γραφείο της

Σε ένα δεύτερο κύκλωμα, πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να είχαν ένας αστυνομικός, ο οποίος ήταν και πρώην συνδικαλιστής, και μια λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα». Ο αστυνομικός συνελήφθη στην περιοχή των Ιωαννίνων, μαζί με τη «Μαρκέλλα». Στο γραφείο της λογίστριας κατευθύνονταν ένστολοι με σκοπό να εξασφαλίσουν τις εικονικές αποδείξεις που χρειάζονταν.

Η «Μαρκέλλα» ήταν μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη προσωπικότητα ανάμεσα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραφαν πως καθημερινά έβλεπαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα να σταθμεύουν μπροστά από το γραφείο της, με τους επιβαίνοντες να εισέρχονται στο κτίριο. Οι ουρές έξω από την πόρτα της ήταν, σύμφωνα με τις περιγραφές, τεράστιες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγαζόταν το γραφείο της «Μαρκέλλας» δεν υπήρχε καμία πινακίδα που να υποδείκνυε τη λειτουργία λογιστικού γραφείου. Αντιθέτως, η επιφάνεια ήταν καλυμμένη από ένα μεγάλο αυτοκόλλητο, με βασικό σκοπό να μην κινήσει υποψίες σε όσους περνούσαν από εκεί.

Ο τρόπος δράσης και το κόστος των εικονικών παραστατικών

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν με πλήρη αυτονομία η μία από την άλλη, αλλά με κοινό στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου. Είχαν στήσει μια οργανωμένη κομπίνα, βασισμένη στη χρήση εικονικών αποδείξεων διαμονής. Αυτές οι αποδείξεις χρησιμοποιούνταν από ενστόλους για να εισπράττουν αποζημιώσεις που δικαιολογούνταν από υπηρεσιακές μετακινήσεις, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει διαμονή σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

Το κόστος για την προμήθεια αυτών των εικονικών παραστατικών ξεκινούσε από ένα ποσό των 150 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ένστολοι μπορούσαν να «τεκμηριώσουν» δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί, αποκομίζοντας παράνομα χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, διενεργήθηκαν παράλληλες έρευνες σε τρεις διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας: στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη. Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες οδήγησαν συνολικά σε 22 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέγονται στα κυκλώματα.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται οκτώ ένστολοι. Αξίζει να αναφερθεί ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Η σύλληψή τους έγινε τη στιγμή που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις, γεγονός που ενισχύει τα στοιχεία εναντίον τους.

Με πληροφορίες από: Newsit