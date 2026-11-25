Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα με αιτήματα μισθολογικών αυξήσεων και κατά των ιδιωτικοποιήσεων

Εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές συμμετείχαν ενεργά σε απεργιακές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και την αύξηση των αποδοχών. Οι πορείες που διοργανώθηκαν σε όλη τη χώρα ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, σηματοδοτώντας το τέλος των σημερινών δράσεων.

Ευρεία συμμετοχή σε πανελλαδικό επίπεδο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις σημείωσαν δυναμική συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της Ελλάδας. Εκτός από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στις κινητοποιήσεις έδωσαν το παρών διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων από διάφορους κλάδους, μαθητών και φοιτητών. Η παρουσία τους ήταν έντονη, υπογραμμίζοντας τα αιτήματα που τέθηκαν.

Τα βασικά αιτήματα των απεργών

Στο επίκεντρο των αιτημάτων που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων βρέθηκαν οι μισθολογικές διεκδικήσεις. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και γενικότερες αυξήσεις στους μισθούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα με τα μισθολογικά ζητήματα, η ΑΔΕΔΥ, η οποία συμμετείχε ενεργά στις κινητοποιήσεις, εξέφρασε την κατηγορηματική της αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις. Η θέση αυτή αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων, αναδεικνύοντας μια ευρύτερη ατζέντα διεκδικήσεων πέρα από τα καθαρά μισθολογικά.

Ο παλμός των διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα

Στην Αθήνα, το κέντρο της πόλης έγινε σημείο συνάντησης για τους διαδηλωτές. Η απεργιακή συγκέντρωση ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί, με τους συμμετέχοντες να συγκεντρώνονται αρχικά σε δύο κεντρικά σημεία: στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα μισή ώρα πριν από την έναρξη των συγκεντρώσεων στην Αθήνα, δηλαδή στις 10:00 το πρωί, είχε ξεκινήσει αντίστοιχη κινητοποίηση στον Πειραιά. Αυτό επέτρεψε την ταυτόχρονη εκδήλωση του απεργιακού παλμού σε δύο σημαντικά αστικά κέντρα της Αττικής.

Συνθήματα και μηνύματα από τους δρόμους

Ο απεργιακός παλμός ήταν ιδιαίτερα έντονος καθ’ όλη τη διάρκεια των πορειών. Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό με διάφορα μηνύματα, φώναζαν δυνατά συνθήματα που επικεντρώνονταν στις απαιτήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την τρέχουσα κατάσταση των αποδοχών.

Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν, ξεχώρισε το σύνθημα «Φοιτητές- εργατιά, μια φωνή», το οποίο αναδείκνυε τη συστράτευση και την κοινή διεκδίκηση μεταξύ των φοιτητών και των εργαζομένων. Αυτό το σύνθημα υπογράμμισε την ενότητα των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων στην προσπάθειά τους να προβάλουν τα αιτήματά τους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν και συνθήματα στα γαλλικά, όπως το «να σπουδάσουμε ή να ζήσουμε». Το σύνθημα αυτό, αν και ξενόγλωσσο, μετέφερε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, αναδεικνύοντας το δίλημμα μεταξύ της εκπαίδευσης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ολοκλήρωση των απεργιακών πορειών

Οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Η ολοκλήρωση των πορειών σηματοδότησε το τέλος των δημόσιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη συγκεκριμένη ημέρα, με τους συμμετέχοντες να αποχωρούν από τα σημεία συγκέντρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos