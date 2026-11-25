Η βαυαρική εταιρεία BMW Motorrad προχωρά στην παρουσίαση της τρίτης γενιάς του πλαισίου M Motorsport, το οποίο αποτελεί προϊόν τεχνογνωσίας από τους αγώνες. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε ψηφιακές μεθόδους και εξαιρετικά εξειδικευμένες διαδικασίες κατασκευής. Το νέο αυτό πλαίσιο πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο απόλυτο Supersport μοντέλο M 1000 RR του 2027.

Τεχνογνωσία από τους αγώνες και ψηφιακή ανάπτυξη

Το πλαίσιο M Motorsport ενσωματώνει τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν κάτω από τις ακραίες απαιτήσεις των αγώνων. Η κατασκευή του από αλουμίνιο του προσδίδει μειωμένο βάρος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια προσεκτικά ρυθμισμένη ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και ευελιξίας.

Αυτή η ισορροπία έχει ως αποτέλεσμα ακριβέστερο χειρισμό της μοτοσικλέτας, σαφέστερη πληροφόρηση (feedback) προς τον αναβάτη και πιο σταθερή επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα. Τα οφέλη αυτά είναι ιδιαίτερα εμφανή κατά τη σπορ οδήγηση και στην πίστα, όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες.

Εφαρμογή και οφέλη για οδηγούς

Το πλαίσιο αυτό αποτελεί καθοριστικό στοιχείο απόδοσης τόσο για τις εργοστασιακές ομάδες της BMW Motorrad και τους αναβάτες που συμμετέχουν σε αγώνες παγκοσμίως, όσο και για το μοντέλο παραγωγής M 1000 RR. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις συνθήκες των αγώνων ενσωματώνονται άμεσα στον σχεδιασμό του εξαρτήματος παραγωγής.

Οι δυνάμεις πέδησης, διεύθυνσης και κίνησης μεταδίδονται με μεγάλη ακρίβεια, ενώ το πλαίσιο παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την επαφή των ελαστικών με το οδόστρωμα, ακόμη και υπό κλίση. Για τους ιδιοκτήτες του M 1000 RR, αυτή η μεταφορά τεχνολογίας από το μηχανοκίνητο αθλητισμό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την είσοδο στις στροφές, πιο άμεση και προβλέψιμη απόκριση της μοτοσικλέτας, καθώς και σε αυξημένη αυτοπεποίθηση σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Παράλληλα, η τεχνολογία αυτή προσφέρει μια πλατφόρμα υψηλών επιδόσεων για το M 1000 RR, κατάλληλη για διάφορες αγωνιστικές διοργανώσεις και διαφορετικές συνθήκες πίστας.

Μειωμένο βάρος και βελτιωμένη ευελιξία

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, η τρίτη γενιά του πλαισίου M Motorsport είναι περίπου 1,3 κιλά ελαφρύτερη. Αυτό το μειωμένο βάρος ενισχύει σημαντικά την ευελιξία της μοτοσικλέτας και διευκολύνει τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, προσφέροντας στον αναβάτη μεγαλύτερο έλεγχο.

Το πάχος των τοιχωμάτων του πλαισίου έχει επίσης μειωθεί έως και κατά 30%, γεγονός που επιτρέπει τη στοχευμένη ρύθμιση των χαρακτηριστικών ακαμψίας και ελαστικότητας. Αυτή η προσαρμογή συμβάλλει στην καλύτερη απόκριση του πλαισίου στις διάφορες συνθήκες οδήγησης.

Ελεγχόμενη ελαστικότητα και σταθερότητα

Υπό κλίση, το πλαίσιο μπορεί να παρουσιάσει μια ελεγχόμενη πλευρική ελαστικότητα, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την ανάρτηση στην απορρόφηση των κραδασμών από το οδόστρωμα. Οι αναβάτες επωφελούνται από πιο σταθερή επαφή των ελαστικών με το έδαφος, βελτιωμένη πληροφόρηση για τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας και πιο ομοιόμορφη φθορά των ελαστικών.

Στον διαμήκη άξονα, το πλαίσιο διατηρεί υψηλό επίπεδο ακαμψίας. Αυτό διασφαλίζει την ακριβή μεταφορά των δυνάμεων πέδησης και κίνησης, καθώς και μια προβλέψιμη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, ακόμη και υπό υψηλά φορτία, προσφέροντας ασφάλεια και σταθερότητα.

Η διαδικασία κατασκευής και ανάπτυξης

Ο συνδυασμός της ελαφριάς κατασκευής, των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ελαστικότητας και της επαναλήψιμης ποιότητας των εξαρτημάτων απαιτεί μια στενά ενοποιημένη αλυσίδα διαδικασιών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η BMW Motorrad εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία συνδυάζει την ανάπτυξη πλαισίου, την προσομοίωση και τις δοκιμές στις εγκαταστάσεις της στο Μόναχο. Παράλληλα, αξιοποιεί την τεχνογνωσία στη χύτευση ελαφρών κραμάτων από το εργοστάσιό της στο Landshut, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα και απόδοση του τελικού προϊόντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta