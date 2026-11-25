Οργή έχει δημιουργηθεί σε Γυμνάσιο της Αττικής μετά από καταγγελίες γονέων και μαθητών που αφορούν αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών. Οι καταγγελίες σχετίζονται με φωτογραφίες που φέρεται να ανέβαζε ο καθηγητής στο δημόσιο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο προφίλ του ο καθηγητής εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ υπήρχε και σύνδεσμος που παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο. Η καταγγελία υποβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα την άμεση παύση του καθηγητή από τα καθήκοντά του και την κλήση του να καταθέσει στο συμβούλιο εκπαίδευσης.

Οι καταγγελίες γονέων και μαθητών για το περιεχόμενο

Οι καταγγελίες που προκάλεσαν έντονη οργή στο Γυμνάσιο της Αττικής προήλθαν από γονείς και μαθητές της σχολικής μονάδας. Το επίκεντρο των καταγγελιών αφορά το περιεχόμενο που ο αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών ανέβαζε στο δημόσιο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φύση των αναρτήσεων αυτών κρίθηκε ως ιδιαίτερα προβληματική και προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κοινότητας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο εν λόγω προφίλ στα social media ο καθηγητής εμφανιζόταν σε φωτογραφίες ημίγυμνος. Πέρα από τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, στο ίδιο δημόσιο προφίλ υπήρχε επιπλέον ένας σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος αυτός παρέπεμπε απευθείας σε βίντεο τα οποία περιείχαν ερωτικό περιεχόμενο, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση και ενέτεινε την οργή.

Άμεση αντίδραση και οι πρώτες ενέργειες

Η υποβολή της καταγγελίας πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η αντίδραση από την πλευρά των αρμόδιων φορέων ήταν άμεση και αποφασιστική. Ο αναπληρωτής καθηγητής παύθηκε αμέσως από τα καθήκοντά του στο Γυμνάσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και να διερευνηθεί η υπόθεση χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Παράλληλα με την παύση των καθηκόντων του, ο καθηγητής έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον του συμβουλίου εκπαίδευσης. Αυτή η κλήση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, όπου θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία και οι πτυχές των καταγγελιών. Η κατάθεση στο συμβούλιο εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για τη λήψη των τελικών αποφάσεων σχετικά με το μέλλον του καθηγητή και την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η τοποθέτηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

Σχετικά με την υπόθεση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κ. Αναστασόπουλος, προέβη σε επίσημη τοποθέτηση. Ο κ. Αναστασόπουλος εξέφρασε τη θέση της διοίκησης απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Στη δήλωσή του, ο Περιφερειακός Διευθυντής υπογράμμισε με σαφήνεια ότι σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, οι αρμόδιες αρχές θα εξαντλούν το γράμμα του νόμου. Αυτή η τοποθέτηση καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της εκπαιδευτικής ηγεσίας να μην επιτρέψει παρεκκλίσεις από τους κανόνες δεοντολογίας και να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το κλίμα οργής στο Γυμνάσιο

Η αποκάλυψη των καταγγελιών και οι ενέργειες που ακολούθησαν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα οργής στο Γυμνάσιο της Αττικής. Η δυσαρέσκεια και η αναστάτωση είναι εμφανείς τόσο μεταξύ των γονέων όσο και των μαθητών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο και σοβαρό ζήτημα.

Η σχολική κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας την ολοκλήρωση της διερεύνησης από το συμβούλιο εκπαίδευσης. Η άμεση αντίδραση των αρχών με την παύση των καθηκόντων του καθηγητή θεωρείται ένα πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της ηρεμίας και της εμπιστοσύνης στο σχολικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit