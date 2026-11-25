Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Ντράφι Αττικής. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την ανάσυρση ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο της περιοχής. Στην προσπάθεια συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του δύσκολου εδάφους.

Μεγάλη κινητοποίηση στο Ντράφι

Δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών έχουν σπεύσει στο σημείο από την πρώτη στιγμή και επιχειρούν αδιάκοπα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εργάζονται μεθοδικά για να προσεγγίσουν τον ηλικιωμένο, ο οποίος βρίσκεται σε ένα σημείο με ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης.

Τις προσπάθειες ενισχύει και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία παρέχει εξειδικευμένη συνδρομή λόγω της φύσης του εδάφους. Η όλη επιχείρηση πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία είχε αρχικά αναλάβει τις έρευνες μετά τη δήλωση εξαφάνισης του άνδρα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο ηλικιωμένος άνδρας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι κυνηγός και είχε μεταβεί στην περιοχή του Ντραφίου με σκοπό να εκπαιδεύσει τον σκύλο του. Τα ίχνη του χάθηκαν από το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου 2026, όταν και έπαψε να δίνει σημεία ζωής.

Από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας δεν επέστρεψε στην οικία του, ενώ δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεσα ανησυχία στο οικογενειακό του περιβάλλον, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση.

Η δήλωση εξαφάνισης και οι πρώτες έρευνες

Η απουσία του ηλικιωμένου και η αδυναμία επικοινωνίας οδήγησαν τον γιο του να δηλώσει την εξαφάνισή του στις αρμόδιες αρχές. Η δήλωση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη των ερευνών.

Αμέσως μετά τη δήλωση, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Ντραφίου, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου ο άνδρας συνήθιζε να κινείται για την εκπαίδευση του ζώου του, καθώς και σε πιθανά δύσβατα περάσματα, όπου θα μπορούσε να είχε εγκλωβιστεί.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης

Ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου 2026, όταν έγινε αντιληπτό ότι ο ηλικιωμένος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και ορεινό σημείο. Η επιχείρηση ανάσυρσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα, με τις δυνάμεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια υπό αντίξοες συνθήκες εδάφους.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται μεθοδικά για να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η προσπάθεια είναι χρονοβόρα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της δυσκολίας του περιβάλλοντος, με τους διασώστες να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του δύσκολου ορεινού τοπίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit