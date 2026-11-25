Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Δρ. Ζέφη Δημαδάμα, λέκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ανέδειξε μέσα από άρθρο της το φαινόμενο της «ανδρόσφαιρας». Η ίδια, ως πρόεδρος του παραρτήματος Αθηνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και πρώην γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλύει την εξάπλωση του ψηφιακού μισογυνισμού. Στο κείμενό της, εστιάζει στην επιρροή του στις νεότερες γενιές και στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που τροφοδοτούν τη διάδοσή του.

Τι είναι η «ανδρόσφαιρα»

Η «ανδρόσφαιρα», γνωστή και ως «Manosphere», αποτελεί ένα νέο διεθνές οικοσύστημα διαδικτυακών κοινοτήτων. Περιλαμβάνει influencers, podcasts και ιστοσελίδες που ασχολούνται με την ανδρική ταυτότητα και τις σχέσεις των φύλων. Σημαντικά τμήματά της διαδίδουν συστηματικά αντιφεμινιστικές αντιλήψεις.

Μέσα από αυτό το οικοσύστημα, οι γυναίκες παρουσιάζονται ως απειλή, ενώ η ισότητα των φύλων προβάλλεται ως απώλεια εξουσίας για τους άνδρες. Έτσι, ένας πολυδαίδαλος και τοξικός κόσμος αναπτύσσεται με εντυπωσιακές ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Η διάδοση του σεξιστικού περιεχομένου

Το σεξιστικό περιεχόμενο, όσο μακρινό ή ακραίο κι αν ακούγεται το φαινόμενο, φτάνει καθημερινά στα κινητά τηλέφωνα των παιδιών. Αυτό συμβαίνει μέσα από βίντεο που υπόσχονται επιτυχία, αυτοπεποίθηση, χρήματα ή συμβουλές για τις σχέσεις. Ο ψηφιακός μισογυνισμός αποκτά, επομένως, μια νέα διάσταση.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή μια μεμονωμένη περίπτωση. Αντίθετα, έγκειται στην ευρύτερη δυνατότητα τέτοιων αντιλήψεων να χρηματοδοτούνται αδρά και να αποκτούν εκατομμύρια προβολές, επηρεάζοντας ιδιαίτερα αγόρια και εφήβους.

Ο Andrew Tate ως χαρακτηριστικό παράδειγμα

Χαρακτηριστική περίπτωση διεθνώς γνωστού influencer είναι ο Andrew Tate, ο οποίος έχει προωθήσει απόψεις ανδρικής κυριαρχίας και τοξικής αρρενωπότητας. Η πλατφόρμα του, «The Real World», αποτελεί ένα από τα μέσα διάδοσης αυτών των αντιλήψεων.

Ο ψηφιακός μισογυνισμός, όπως αναδεικνύεται, παρουσιάζεται συχνά ως χιούμορ, ενώ η απαξίωση των γυναικών προβάλλεται ως φυσιολογική συμπεριφορά. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι τοξικές ιδέες γίνονται αποδεκτές από ένα ευρύ κοινό.

Στόχοι και επιθέσεις κατά των γυναικών

Γυναίκες πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιστήμονες και ακτιβίστριες γίνονται συχνά στόχοι επιθέσεων εξαιτίας του φύλου και της δράσης τους. Αυτές οι επιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.

Ο απώτερος σκοπός είναι να ωθούνται οι γυναίκες στο περιθώριο, περιορίζοντας τη συμμετοχή και την επιρροή τους. Η Δρ. Δημαδάμα υπογραμμίζει ότι αυτό το φαινόμενο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ισότητα και την κοινωνική συνοχή.

Τα οικονομικά συμφέροντα πίσω από το φαινόμενο

Καθοριστικές παράμετροι στην εξάπλωση του ψηφιακού μισογυνισμού είναι τα οικονομικά συμφέροντα που αναπτύσσονται γύρω από την παραγωγή και τη διάδοση αυτού του περιεχομένου. Η «ανδρόσφαιρα» εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά επικερδή βιομηχανία.

Σύμφωνα με την έκθεση «The Grift Economy» των οργανισμών Reset Tech και Equimundo, η οποία δημοσιεύθηκε το 2026, τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της συνδρομητικής πλατφόρμας «The Real World» του Andrew Tate εκτιμώνται σε 184 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, έρευνα του περιοδικού The New Yorker, τον Ιούνιο του 2026, αποκάλυψε ότι συμβόλαιο με τη Rumble, μια διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο και ανταγωνίστρια του YouTube, προέβλεπε την ετήσια αμοιβή του Andrew Tate με τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή διαδικτυακού περιεχομένου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta