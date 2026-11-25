Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, μία 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για έκθεση κατά συρροή, καθώς φέρεται να άφησε μόνα του για αρκετές ώρες δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η μητέρα, από την πλευρά της, υποστηρίζει πως η απουσία της οφειλόταν σε σοβαρό προσωπικό λόγο υγείας, καθώς βρισκόταν σε νοσοκομείο.

Η ποινική δίωξη και η δικαστική διαδικασία

Σε βάρος της 22χρονης μητέρας και του 25χρονου συντρόφου της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά συρροή. Η κατηγορία αφορά την φερόμενη εγκατάλειψη των δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, στο σπίτι τους, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρεται να παρέμειναν μόνα τους για ένα διάστημα που υπερέβαινε τις πέντε ώρες, χωρίς την παρουσία ενηλίκου.

Από τη στιγμή της σύλληψής τους και μέχρι την εμφάνισή τους στο δικαστήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της παραμένουν κρατούμενοι. Αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μια διαδικασία που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και την ευθύνη των κατηγορουμένων.

Η υπερασπιστική γραμμή της μητέρας

Η 22χρονη μητέρα, κατά την υπερασπιστική της γραμμή, υποστηρίζει ότι ήταν έγκυος και ότι το βράδυ του Σαββάτου αντιμετώπισε αιμορραγία. Όπως φέρεται να δήλωσε, η αιμορραγία οδήγησε σε αποβολή, γεγονός που την ανάγκασε να μεταβεί επειγόντως με τον 25χρονο σύντροφό της σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Αυτός, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ήταν ο λόγος της απουσίας τους από την οικία και της μη επίβλεψης των παιδιών.

Η ίδια φέρεται να δηλώνει πως αγαπά τα δύο παιδιά της, για τα οποία πίστευε ότι ήταν ασφαλή κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα προσπάθησε να εξηγήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή, επικαλούμενη το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την ανάγκη για άμεση ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της οικίας και οι αντιδράσεις

Σε αντίθεση με τις περιγραφές που κάνουν λόγο για άθλια κατάσταση της οικίας, η 22χρονη μητέρα και ο σύντροφός της απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτές τις αναφορές. Υποστηρίζουν ότι το σπίτι ήταν πολύ τακτοποιημένο και πως οι αστυνομικοί, κατά την είσοδό τους, το αναστάτωσαν σκόπιμα, προκειμένου να δημιουργήσουν μία διαφορετική και αρνητική εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης.

Ωστόμως, γείτονες της οικογένειας κατέθεσαν ότι άκουγαν τα δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, να κλαίνε απαρηγόρητα για πολλές ώρες, γεγονός που τους οδήγησε να ειδοποιήσουν τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, το βρήκαν, σύμφωνα με τις αναφορές, σε άθλια κατάσταση, μια περιγραφή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του ζευγαριού για την καθαριότητα και την τάξη του χώρου.

Η τύχη των ανήλικων παιδιών

Τα δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εκεί παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη, μια μέριμνα που έχει ληφθεί για την άμεση ασφάλεια και ευημερία τους. Η παραμονή τους στο νοσοκομείο θα συνεχιστεί μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για το μέλλον των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Η προστατευτική φύλαξη διασφαλίζει ότι τα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από οποιονδήποτε κίνδυνο, εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων και των οριστικών αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos