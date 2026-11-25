Το ArGOODaki των Goody’s Burger House γιορτάζει φέτος 25 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και ενώνει τις δυνάμεις του με το El Sistema Greece. Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρει σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κόσμο της μουσικής. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να γίνουν τα παιδιά μέρος μιας μεγάλης μουσικής παρέας, χωρίς αποκλεισμούς, μεταδίδοντας τη χαρά της μουσικής σε όλη την Ελλάδα.

Επέτειος 25 ετών και ο νέος στόχος

Το ArGOODaki των Goody’s Burger House συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και κοινωνικής δράσης. Για τον εορτασμό αυτής της σημαντικής επετείου, επιλέγει να ενισχύσει το έργο του El Sistema Greece, μιας πρωτοβουλίας που παρέχει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε παιδιά.

Η συνεργασία αυτή έχει ως κεντρικό στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μουσική. Μέσα από αυτή την ευκαιρία, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βιώσουν τη μοναδική εμπειρία της συμμετοχής σε ένα μουσικό σύνολο και σε μια ευρύτερη μουσική κοινότητα.

Το μήνυμα «share music, share love» και η «ορχήστρα χαράς»

Με κεντρικό μήνυμα «Share Music, Share Love», το επετειακό ArGOODaki συμμετέχει ενεργά σε μια μεγάλη «ορχήστρα χαράς». Η δράση αυτή έρχεται να στηρίξει το σημαντικό έργο του El Sistema Greece, συμβάλλοντας στην παροχή δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να φτάσει σε ακόμη περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους τα εφόδια να εξερευνήσουν τον κόσμο της μουσικής. Μέσω της συμμετοχής τους, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να βιώσουν την αίσθηση του ανήκειν σε μια μουσική κοινότητα.

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Η συμβολή στην πρωτοβουλία είναι εφικτή μέσω της παραγγελίας ενός γεύματος ArGOODaki από τα Goody’s Burger House. Με κάθε γεύμα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα φετινά δώρα που διατίθενται.

Τα διαθέσιμα δώρα περιλαμβάνουν το κλασικό και αγαπημένο λούτρινο καφέ ή λευκό ArGOODaki, παιδικά σκουφάκια, ear muffs, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι τύπου Tetris, νεσεσέρ σε δύο χρώματα, ένα fleece poncho, καθώς και δύο δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το UNO®. Κάθε επιλογή δώρου συμβάλλει ώστε η μαγεία της μουσικής να φτάσει σε ακόμη περισσότερες γωνιές της χώρας.

Η δράση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι κάθε παιδί αξίζει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον δικό του ήχο, να μοιραστεί τη δημιουργικότητά του και να ονειρευτεί ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Αυτά τα Χριστούγεννα, όλοι μαζί γινόμαστε μια «ορχήστρα χαράς», όπου κάθε παιδί έχει τη δική του θέση.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων

Ο κ. Γιάννης Δημητρίου, Group Brand Manager των Goody’s Burger House, δήλωσε σχετικά με την πρωτοβουλία: «Εδώ και 25 χρόνια, το ArGOODaki μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά και εξελίσσεται, παραμένοντας πιστό σε αυτό που το κάνει ξεχωριστό: την πίστη ότι κάθε παιδί αξίζει να έχει ευκαιρίες στο όνειρο, στη δημιουργία και στην εξέλιξη. Η φετινή μας επέτειος είναι μια όμορφη αφορμή να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή, μεταδίδοντας τη χαρά της μουσικής και ενισχύοντας τον σκοπό και το όραμα της El Sistema Greece. Γιατί η μουσική είναι πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε· κι ακόμη πιο όμορφη, όταν τη μοιραζόμαστε με τα παιδιά…».

Από την πλευρά της, η κ. Ζωή Ζενιώδη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια της El Sistema Greece, ανέφερε: «Η ορχήστρα μας ενσαρκώνει μια παγκόσμια αποστολή: την ένταξη. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί νέοι μεγαλώνουν νιώθοντας αόρατοι, η μουσική προσφέρει κάτι σπάνιο: έναν χώρο όπου κάθε φωνή έχει σημασία. Για όσους έχουν βιώσει αντιξοότητες, η μουσική γίνεται ένα νέο θεμέλιο, προσφέροντας σταθερότητα, ταυτότητα και ασφάλεια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που φέτος, μέσα από το ArGOODaki, τα Goody’s Burger House συναντούν τη δική μας διαδρομή και γίνονται συνοδοιπόροι στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε σε ακόμη περισσότερα παιδιά».

Με πληροφορίες από: Topontiki