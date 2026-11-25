Στιγμές έντονου φόβου και πανικού βίωσε μια 20χρονη φοιτήτρια στο κέντρο του Ρεθύμνου, όταν ένας 46χρονος άνδρας φέρεται να την προσέγγισε και να προέβη σε πράξεις θωπείας. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο δράστης συνέχισε να την ακολουθεί, προκαλώντας της περαιτέρω αναστάτωση. Η άμεση παρέμβαση των αστυνομικών αρχών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 46χρονου.

Το περιστατικό στη λεωφόρο Κουντουριώτη

Το συμβάν που προκάλεσε τον τρόμο στη 20χρονη φοιτήτρια εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, συγκεκριμένα στις 19 Νοεμβρίου, περίπου στις 22:00. Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό ήταν η λεωφόρος Κουντουριώτη, ένας από τους κεντρικότερους και πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου. Εκεί, ο 46χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή γυναίκα.

Η επίθεση περιελάμβανε πράξεις θωπείας, οι οποίες αιφνιδίασαν πλήρως τη φοιτήτρια. Η 20χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόκλητη ενέργεια σε δημόσιο χώρο, γεγονός που της προκάλεσε άμεσα αίσθημα πανικού. Η περιγραφή του συμβάντος από την ίδια την παθούσα αναδεικνύει την αιφνιδιαστική φύση της επίθεσης.

Η άμεση αντίδραση της φοιτήτριας και η συνέχεια

Παρά τον αρχικό αιφνιδιασμό και τον πανικό που βίωσε, η 20χρονη φοιτήτρια αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά στην επίθεση του 46χρονου. Απώθησε τον άνδρα και, στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από την κατάσταση, πέρασε στο απέναντι πεζοδρόμιο της λεωφόρου Κουντουριώτη. Η αντίδρασή της ήταν καθοριστική για να αποτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη της αρχικής επίθεσης.

Ωστόσο, ο 46χρονος φέρεται να μην σταμάτησε εκεί τις ενέργειές του. Αντί να αποχωρήσει, συνέχισε να ακολουθεί τη νεαρή φοιτήτρια, διατηρώντας την σε κατάσταση φόβου και ανασφάλειας. Η επιμονή του δράστη να την ακολουθεί, παρά την προσπάθειά της να τον απωθήσει και να απομακρυνθεί, οδήγησε την 20χρονη να αναζητήσει βοήθεια από τις αρχές.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας και η σύλληψη

Αντιλαμβανόμενη ότι η κατάσταση συνεχιζόταν και ο κίνδυνος παρέμενε, η 20χρονη φοιτήτρια επικοινώνησε άμεσα με την Αστυνομία. Η κλήση της ενεργοποίησε τις αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν αμέσως για τον εντοπισμό του δράστη. Η ταχύτητα αντίδρασης των αστυνομικών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ανταποκρινόμενοι στην κλήση, έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν σε αναζητήσεις. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν τον 46χρονο άνδρα. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, θέτοντας τέλος στην αγωνία της φοιτήτριας και στην παράνομη συμπεριφορά του δράτη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 46χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος άνδρας αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η πράξη του, όπως καταγγέλθηκε από τη 20χρονη φοιτήτρια και διαπιστώθηκε από τις αρχές, συνιστά σοβαρό αδίκημα που τιμωρείται από τον νόμο. Η διαδικασία της σύλληψης και η απαγγελία κατηγοριών αποτελούν τα επόμενα βήματα στην υπόθεση.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομική οδό, με τον 46χρονο να καλείται να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση της φοιτήτριας, σε συνδυασμό με την ταχεία επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέβαλαν στην επίλυση του περιστατικού και στη σύλληψη του φερόμενου δράτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki