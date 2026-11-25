Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προχώρησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 52χρονου άνδρα, γνωστού με το ψευδώνυμο «Παπαγάλος», ο οποίος είχε δολοφονηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην περιοχή της Γλυφάδας. Για την υπόθεση, ένας 48χρονος Έλληνας έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Παράλληλα, αναζητούνται δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος και εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η ενέδρα θανάτου στη Γλυφάδα

Ο 52χρονος, την ημέρα της δολοφονίας του, είχε αναχωρήσει από την κατοικία του με τη μοτοσικλέτα του. Προορισμός του ήταν το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Οι δράστες του επιτέθηκαν ρίχνοντας εναντίον του βροχή από σφαίρες.

Αφού απομακρύνθηκαν αρχικά από το σημείο, επέστρεψαν και του έδωσαν τη χαριστική βολή. Το θύμα είχε δεχτεί συνολικά πάνω από 10 σφαίρες.

Ο ρόλος του 48χρονου και η διαφυγή των δραστών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μετά τη δολοφονία, οι δράστες φέρονται να κατευθύνθηκαν στο σπίτι του 48χρονου Έλληνα στην Κερατέα. Εκεί, άφησαν τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν κατά την επίθεση.

Ο 48χρονος, με τη σειρά του, φέρεται να μετέφερε τους δύο καταζητούμενους με το αυτοκίνητό του στις εργατικές κατοικίες στον Καρέα. Η σύλληψη του 48χρονου Έλληνα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο. Κατηγορείται ότι συνέδραμε τους δύο καταζητούμενους μετά τη δολοφονία, διευκολύνοντας τη διαφυγή τους και την εξαφάνιση πειστηρίων που συνδέονται με την εγκληματική ενέργεια.

Η πορεία των ερευνών και τα ευρήματα

Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε στην αξιοποίηση βίντεο από κάμερες ασφαλείας, σε στοιχεία από αναλύσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και σε άλλες πληροφορίες που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τμήματα της μοτοσικλέτας που συνδέεται με την υπόθεση, καθώς και ένα κράνος που φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο φυσικούς αυτουργούς.

Το παρελθόν του θύματος και του συλληφθέντα

Ο 52χρονος «Παπαγάλος» ήταν μέλος της εγκληματικής ομάδας του επονομαζόμενου «Θαμνάκια», ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 2025 στο Χαλάνδρι.

Ο συλληφθείς 48χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε ναρκωτικά από την Αλβανία και την Τουρκία στη χώρα μας. Επίσης, είχε κατηγορηθεί για κατοχή πυρομαχικών και άλλα αδικήματα, ενώ είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος, μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία στη Γλυφάδα.

Το κίνητρο και οι απειλές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δολοφονία του 52χρονου αποδίδεται σε ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Το κίνητρο φαίνεται να σχετίζεται με διαφορές που προέκυψαν από το εμπόριο ναρκωτικών.

Το θύμα φέρεται να σχετιζόταν με ομάδες εκβιαστών και να είχε δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο ουσιών στα νότια προάστια. Αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να είχε ενοχλήσει άλλες ομάδες διακινητών, γεγονός που οδήγησε σε απειλητικά μηνύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη δολοφονία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουτί με σφαίρες στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του.

Με πληροφορίες από: Enikos