Σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το ορθόδοξο εορτολόγιο περιλαμβάνει τη μνήμη δύο σημαντικών μορφών της χριστιανικής πίστης: της Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Μερκουρίου του Μεγαλομάρτυρος. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο λειτουργικός εορτασμός της μεγάλης θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, που τιμήθηκε στις 21 Νοεμβρίου.

Η Αγία Αικατερίνη, η «Πάνσοφος»

Η Αγία Αικατερίνη έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μια πόλη που αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Καταγόταν από εύπορη και αριστοκρατική οικογένεια, γεγονός που της προσέφερε την ευκαιρία να αποκτήσει εξαιρετική μόρφωση, σε μια εποχή όπου η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση ήταν περιορισμένη.

Η Αικατερίνη σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική και άλλες επιστήμες της εποχής της. Η ευρύτητα των γνώσεών της, η ευφυΐα και η ευγλωττία της ήταν τέτοιες που η εκκλησιαστική παράδοση της απέδωσε τον χαρακτηρισμό «Πάνσοφος».

Σύμφωνα με τον συναξαριακό της βίο, η Αικατερίνη παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και αμφισβήτησε τη λατρεία των ειδώλων, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που αντλούσε ακόμη και από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η νεαρή Χριστιανή κατάφερε με την επιχειρηματολογία της να πείσει τους φιλοσόφους για την ορθότητα της πίστης της, με αποτέλεσμα εκείνοι να ασπαστούν τον Χριστιανισμό και να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Ένα από τα γνωστότερα επεισόδια του βίου της αφορά τον τροχό του μαρτυρίου της, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, καταστράφηκε με θαυματουργικό τρόπο.

Οι λεπτομέρειες της ζωής και του μαρτυρίου της προέρχονται κυρίως από μεταγενέστερες αγιολογικές διηγήσεις και δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν στο σύνολό τους από ανεξάρτητες ιστορικές πηγές. Η Αγία Αικατερίνη τιμάται τόσο στην Ορθόδοξη όσο και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ενώ η μορφή της ενέπνευσε σημαντικά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και θρησκευτικής τέχνης στην Ανατολή και στη Δύση.

Ο Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας

Την ίδια ημέρα τιμάται και ο Άγιος Μερκούριος ο Μεγαλομάρτυρας. Υπήρξε αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κατά τον 3ο αιώνα και διακρίθηκε για την ανδρεία του. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα επί αυτοκράτορα Δεκίου.

Για την άρνησή του αυτή, υπέστη βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε στην Καισάρεια.

Απόδοση της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου

Σήμερα τελείται επίσης η Απόδοση της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Με αυτήν την τελετή, ολοκληρώνεται ο λειτουργικός εορτασμός της μεγάλης θεομητορικής εορτής της 21ης Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr