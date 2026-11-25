Η σκοτεινή πλευρά στη ζωή του Ούλφ Κίρστεν: Καταγγελίες για συνεργασία με τη Στάζι

Ο Ούλφ Κίρστεν, μια εμβληματική μορφή του γερμανικού ποδοσφαίρου και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπάγερ Λεβερκούζεν, φέρεται να κουβαλούσε για δεκαετίες ένα σκοτεινό στίγμα από το παρελθόν του. Αποχαρακτηρισμένα αρχεία της μυστικής υπηρεσίας της Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, αποκάλυψαν ότι ο θρυλικός επιθετικός ήταν καταχωρημένος ως άτυπος συνεργάτης. Η υπόθεση αυτή, που εκτυλίχθηκε στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, φέρνει στο φως μια άγνωστη πτυχή της ζωής του.

Ο θρύλος της Μπάγερ Λεβερκούζεν και το κωδικό όνομα «Κνουτ Κρίγκερ»

Ο Ούλφ Κίρστεν καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο σπουδαίους Γερμανούς επιθετικούς όλων των εποχών, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με τον εντυπωσιακό απολογισμό των 240 γκολ σε 448 συμμετοχές, αναδείχθηκε σε πρώτο σκόρερ του συλλόγου. Η καριέρα του περιλάμβανε επίσης διεθνείς συμμετοχές τόσο με την εθνική ομάδα της Ανατολικής Γερμανίας όσο και, αργότερα, με την ενωμένη Γερμανία.

Πίσω από τη λαμπερή αυτή πορεία, ωστόσο, κρυβόταν ένα κατασκοπευτικό δράμα. Τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της διαβόητης μυστικής υπηρεσίας της Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, έφεραν στο φως ότι ο Κίρστεν, κατά την περίοδο 1984-1988, όταν αγωνιζόταν ως γνωστός σκόρερ της Ντιναμό Δρέσδης, ήταν καταχωρημένος στα αρχεία κρατικής ασφάλειας. Φέρεται να ήταν άτυπος συνεργάτης της υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας το κωδικό όνομα «Knut Krieger» ή «Knut Krüger».

Οι αποκαλύψεις των αρχείων της Στάζι

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τη διάλυση της Ανατολικής Γερμανίας το 1990, ο Ούλφ Κίρστεν, μαζί με τους Ματίας Ζάμερ και Αντρέας Τομ, ήταν μεταξύ των πρώτων ποδοσφαιριστών από την Ανατολή που κατάφεραν να διακριθούν στη Δύση. Ωστόσο, μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1992, άρχισαν να διαρρέουν απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν τη δράση της Στάζι.

Το αρχείο της υπηρεσίας του Βερολίνου, το οποίο εκτείνεται σε 187 σελίδες, έφερε στο φως σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη συνεργασία του Κίρστεν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για τη Μελέτη της Δικτατορίας, καθώς και από δημοσιεύματα της έγκριτης εφημερίδας «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ο ποδοσφαιριστής φέρεται να συνέτασσε αναφορές και να λάμβανε χρήματα ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του.

Παρακολούθηση σε ντισκοτέκ και ονόματα ατόμων

Μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στα έγγραφα της Στάζι αφορά την παρακολούθηση της ντισκοτέκ «Folsheim Laubegast» στη Δρέσδη. Η συγκεκριμένη ντισκοτέκ βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση λόγω υποψιών για λαθρεμπόριο και παράνομες συναλλαγές που φέρεται να λάμβαναν χώρα εκεί.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ούλφ Κίρστεν παρέδωσε στις αρχές τα ονόματα 16 ατόμων. Η ενέργεια αυτή υποδηλώνει έναν ενεργό ρόλο του ποδοσφαιριστή στην παροχή πληροφοριών προς τη μυστική υπηρεσία της Ανατολικής Γερμανίας, σχετικά με τις δραστηριότητες που παρακολουθούνταν.

Καταγγελίες για παρακολούθηση συμπαικτών

Ακόμη πιο σοβαρή φέρεται να ήταν η κατηγορία που αφορούσε τα ίδια τα αποδυτήρια της ομάδας του. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Κίρστεν είχε αναλάβει να παρακολουθεί και να ενημερώνει τις αρχές της Στάζι για δύο συμπαίκτες του στην Ντιναμό Δρέσδης. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν οι Χανς-Ούβε Πιλτς και Ραλφ Μίνγκε.

Η φερόμενη αυτή δράση υποδεικνύει ότι ο ρόλος του ως άτυπου συνεργάτη επεκτεινόταν και στο εσωτερικό περιβάλλον της ομάδας του, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα που βρίσκονταν στον στενό του κύκλο. Η παρακολούθηση συμπαικτών στα αποδυτήρια αποτελεί μία από τις πλέον επιβαρυντικές πτυχές των αποκαλύψεων.

Αμοιβές και γραπτές δεσμεύσεις

Η συνεργασία του Ούλφ Κίρστεν με τη Στάζι φέρεται να περιλάμβανε και οικονομικά ανταλλάγματα. Τον Δεκέμβριο του 1985, ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε ένα έγγραφο παραλαβής αμοιβής, το οποίο ανέρχονταν σε 200 γερμανικά μάρκα. Αυτή η πληρωμή αποτελεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο που ενισχύει τις καταγγελίες για την ιδιότητά του ως πληροφοριοδότη.

Επιπλέον, το έγγραφο παραλαβής της αμοιβής συνοδευόταν από μια γραπτή υπόσχεση εκ μέρους του Κίρστεν. Σε αυτή την υπόσχεση, δεσμευόταν ότι θα «υποστηρίζει ακόμη καλύτερα το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας». Η εν λόγω δήλωση υπογραμμίζει το επίπεδο δέσμευσης που φέρεται να είχε αναλάβει απέναντι στη μυστική υπηρεσία της Ανατολικής Γερμανίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko