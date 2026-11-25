Σκάνδαλο μεγάλης έκτασης με πλαστές αποδείξεις «εκτός έδρας» αποζημιώσεων αποκαλύφθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο κυκλώματα φέρονται να λυμαίνονταν τα ταμεία του κράτους μέσω εικονικών παραστατικών διαμονής σε ξενοδοχεία. Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επιχείρηση των Εσωτερικών Υποθέσεων

Η αποκάλυψη του κυκλώματος έγινε από το Εσωτερικών Υποθέσεων, με μυστικούς άντρες της ΕΛ.ΑΣ. να παρακολουθούν τους υπόπτους. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τη στιγμή που οι ένστολοι παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις από μέλη του κυκλώματος.

Ο αιφνιδιασμός των εμπλεκομένων ήταν εμφανής, καθώς η συγκεκριμένη «μπίζνα» διεξαγόταν για πολλά χρόνια και κανείς δεν περίμενε την αποκάλυψή της.

Οργανωμένο κύκλωμα με εκατοντάδες «πελάτες»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το «κόλπο» με τα «εκτός έδρας» ήταν γνωστό εδώ και πολλά χρόνια στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά οι περισσότεροι πίστευαν ότι γινόταν μεμονωμένα. Η τωρινή υπόθεση είναι η πρώτη που αναδεικνύει την οργανωμένη και τεράστια έκταση του φαινομένου, καθώς οι ταυτοποιημένοι «πελάτες» ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που έφτασαν στις Αρχές, οι οποίες ανέφεραν συγκεκριμένα περιστατικά ενστόλων που μετακινούνταν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, δήλωναν ότι διέμεναν σε ξενοδοχεία, ενώ στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε, και στη συνέχεια αποζημιώνονταν με εικονικές αποδείξεις.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι

Εκτός από τους τέσσερις αστυνομικούς και τον αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι ήταν «πελάτες» του κυκλώματος, ως βασικά μέλη των δύο οργανώσεων συνελήφθησαν ένας αστυνομικός (κατά πληροφορίες πρώην συνδικαλιστής), ένας λιμενικός και μία γυναίκα που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συνολικά, περίπου 1.300 ένστολοι είναι συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση για απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς εκατοντάδες ένστολοι επωφελήθηκαν από τις παράνομες ενέργειες.

Πειθαρχικές συνέπειες και έλεγχοι

Το γεγονός ότι εκατοντάδες ένστολοι θα πρέπει να ελεγχθούν τόσο ποινικά όσο και πειθαρχικά ανοίγει έναν μακρύ δρόμο για τα πειθαρχικά συμβούλια των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελέγχων μπαίνουν περίπου 60 λιμενικοί, 20 αστυνομικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, στρατιωτικοί και άλλοι κρατικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά επίσης «εταιρείες-φαντάσματα» και έχουν πραγματοποιηθεί έφοδοι σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr