Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα προς τιμήν δύο σπουδαίων μορφών του ελληνικού θεάτρου, του Πέλου και της Αλέκας Κατσέλη. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026, στις 18:00, και θα φιλοξενηθεί στην Κεντρική Σκηνή του ιστορικού Κτηρίου Τσίλλερ.

Ο σκοπός του αφιερώματος είναι να τιμήσει την πολύτιμη προσφορά των δύο εμβληματικών προσωπικοτήτων, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν δύο νέα λευκώματα από τις Εκδόσεις 24 Γράμματα, τα οποία είναι αφιερωμένα στην πλούσια ζωή και το σημαντικό έργο τους.

Η εκδήλωση και τα νέα λευκώματα

Η εκδήλωση της 15ης Δεκεμβρίου 2026, στις 18:00, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η κληρονομιά που άφησαν ο Πέλος και η Αλέκα Κατσέλη στο ελληνικό θέατρο. Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των δύο νέων λευκωμάτων, τα οποία προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της καλλιτεχνικής τους διαδρομής.

Την επιμέλεια του τόμου που είναι αφιερωμένος στον Πέλο Κατσέλη ανέλαβε ο θεατρολόγος και σκηνοθέτης Ηλίας Μαλανδρής, ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας. Αντίστοιχα, το λεύκωμα που αφορά την Αλέκα Κατσέλη επιμελήθηκε η συνθέτρια Έφη Μαρκουλάκη, φέρνοντας στο φως πτυχές της ζωής και της τέχνης της.

Η λαμπρή πορεία της Αλέκας Κατσέλη

Η Αλέκα Κατσέλη αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες τραγωδούς και πρωταγωνίστριες της εποχής της, με την πορεία της να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Εθνικού Θεάτρου. Η παρουσία της ήταν αδιάλειπτη σε εμβληματικούς χώρους όπως η Επίδαυρος και το Ηρώδειο, όπου άφησε το στίγμα της με τις ερμηνείες της.

Μέσα από φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο λεύκωμα, αναδεικνύεται η πολύπλευρη παρουσία της και η καθοριστική συμβολή της στα θεατρικά δρώμενα. Η δράση της αποτέλεσε παράδειγμα για τις επόμενες γενιές ηθοποιών και καλλιτεχνών.

Η προσφορά του Πέλου Κατσέλη στο λαϊκό θέατρο

Ο Πέλος Κατσέλης υπηρέτησε το θέατρο τόσο ως σκηνοθέτης όσο και ως καλλιτεχνικός διευθυντής του πρώτου «Άρματος Θέσπιδος». Το «Άρμα Θέσπιδος» ήταν μια πρωτοποριακή κινητή θεατρική μονάδα του Εθνικού Θεάτρου, η οποία είχε ως στόχο να φέρει το κλασικό ρεπερτόριο στην ελληνική περιφέρεια.

Μέσα από αυτή τη δράση, ο Πέλος Κατσέλης υπηρέτησε με πάθος το λαϊκό θέατρο και το όραμα της πολιτιστικής αποκέντρωσης. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην προσπάθεια να γίνει το θέατρο προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φιλοσοφία τους για τη θεατρική παιδεία και το Φυσικό Θέατρο

Για τον Πέλο και την Αλέκα Κατσέλη, η θεατρική παιδεία δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στην εκπαίδευση των ηθοποιών, αλλά αποτελούσε μια ευρύτερη διαδικασία πνευματικής καλλιέργειας και διαμόρφωσης ήθους. Κεντρική θέση σε αυτή την προσέγγιση κατείχε ο ποιητικός λόγος, ο οποίος εκτεινόταν από την αρχαία τραγωδία έως το δημοτικό τραγούδι, αποτελώντας τον βασικό άξονα της διδασκαλίας τους.

Ως πρωτεργάτες του Φυσικού Θεάτρου, διαμόρφωσαν μια προσέγγιση που παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα. Συνέδεσαν την καλλιτεχνική δημιουργία με τη ζωή των τοπικών κοινωνιών, διατηρώντας έτσι ζωντανό τον διάλογο του θεάτρου με την κοινωνική πραγματικότητα. Η προσέγγισή τους αυτή ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τέχνης με τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.

Μαρτυρίες μαθητών και επίκαιρα ζητήματα

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, καλλιτέχνες που μαθήτευσαν στη Δραματική Σχολή «Πέλου Κατσέλη» θα έχουν την ευκαιρία να ανατρέξουν σε μνήμες και εμπειρίες από τα χρόνια της μαθητείας τους. Θα μοιραστούν τις επιρροές που δέχτηκαν από τους δασκάλους τους και θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη που διαμόρφωσε τη μετέπειτα καλλιτεχνική τους διαδρομή.

Μέσα από τα λευκώματα και τις μαρτυρίες, αναδεικνύονται ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα για το ελληνικό θέατρο. Μεταξύ αυτών είναι η ανάγκη ίδρυσης Ακαδημίας Θεατρικών Σπουδών, καθώς και ο ευρύτερος σκοπός της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην κοινωνία, θέματα που απασχολούσαν και τους ίδιους τους Πέλο και Αλέκα Κατσέλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki